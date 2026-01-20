El BOE lo confirma: ya hay fecha para el cambio de hora y ésto es lo que va a pasar en España

Ahora que estamos en pleno invierno y parece que los días son más cortos, pero a la vez se van alargando, vuelve una sensación que muchos conocemos. No se menciona, pero lo cierto es que comenzamos a pensar en algo que haremos dentro de poco: el cambio de hora, y lo cierto es que este 2026 podría ser por fin el año en el que se decida si seguir haciéndolo o no. Veamos a continuación, que dice el BOE sobre el cambio de hora y qué va a pasar de forma definitiva.

En los últimos años, se han alimentado rumores sobre el fin del cambio de hora para siempre (y quedándonos en un solo horario que parece que para muchos debería ser el de verano), pero el Boletín Oficial del Estado ya ha dejado claro que en 2026 volverá a aplicarse con normalidad. Esa confirmación despeja cualquier duda: España realizará su ajuste horario una vez más, igual que el resto de países de la Unión Europea. Y aunque cada año se abre el mismo debate, lo que sí está fijado es la fecha exacta y lo que implicará para millones de personas este año, aunque conviene saber también qué va a pasar y si de una vez por todas vamos a dejar de cambiar la hora dos veces al año.

Cuándo será el próximo cambio de hora en España

Según establece la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo en el que se establece el cambio de hora entre los año 2022 y 2026, este año todavía haremos dos cambios de hora. El primero de ellos, será el de la madrugada del domingo 30 de marzo de 2026. De este modo, será en la noche del sábado al domingo cuando los relojes deban adelantarse una hora, por lo que a las dos de la madrugada pasarán a ser las tres, y con ello, entraremos de nuevo al horario de verano, con los días de nuevo alargándose.

Por qué toda Europa cambia la hora a la vez

El cambio de hora no es una decisión española. El sistema se aplica de forma coordinada en todos los países de la Unión Europea, principalmente para aprovechar mejor las horas de luz natural cuando el día empieza a ganar minutos tras el equinoccio de primavera. Ese reparto más uniforme de luz se ha utilizado durante décadas como argumento para justificar la medida.

En la práctica, el hecho de que todos los países lo hagan al mismo tiempo evita desajustes horarios constantes entre estados vecinos. Es una forma de mantener cierta coherencia en los horarios comerciales, en los transportes y en la actividad económica europea.

Qué sostiene este sistema después de tantos años

Y aunque el cambio de hora genera debate, especialmente por su impacto en el descanso y en la adaptación de los primeros días, la razón principal por la que sigue vigente tiene más que ver con la economía que con la salud. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía se ha defendido históricamente que este sistema permite reducir el consumo eléctrico al aprovechar más horas de luz natural.

En términos individuales el ahorro puede parecer mínimo (unos seis euros al año por hogar), pero aplicado al conjunto de España supera ampliamente los cien millones de euros. Esa cifra ha sido durante décadas el principal argumento para mantener el cambio, incluso en momentos en los que se ha cuestionado su utilidad real en un contexto energético muy distinto al de hace años.

El debate político sobre su desaparición

La discusión sobre si el cambio de hora debe continuar o no no es nueva. En los últimos años se ha intensificado, y el propio presidente del Gobierno español llegó a plantear abiertamente que quizá había llegado el momento de poner fin a este sistema, que muchos expertos consideran desfasado.

España trasladó a la Unión Europea la petición de eliminarlo a partir de 2026, señalando que su impacto en el ahorro es limitado y que puede generar efectos negativos en la salud y el bienestar. Bruselas ya intentó abordarlo hace tiempo e incluso se barajó que cada país eligiera si quedarse con horario de verano o de invierno de forma permanente, pero nunca hubo consenso.

Lo que puede ocurrir después de 2026

Aunque el BOE confirma el cambio de hora del 30 de marzo, el futuro del sistema sigue abierto. En el calendario oficial aprobado en 2022, se señalaba 2026 como el último año con cambio horario y situaba el domingo 25 de octubre como la última fecha prevista.

Sin embargo, esa previsión depende de una decisión europea conjunta que todavía no ha llegado. El comité de expertos español tampoco logró un consenso claro, así que todo continúa en pausa. Lo único seguro, por ahora, es que este marzo los relojes volverán a adelantarse una hora y que, al menos durante un tiempo, las tardes ganarán luz.