Cambio de hora: a las 3 serán las 2 esta madrugada

Esta madrugada del 25 al 26 de octubre volverá a producirse, como todos los años, el cambio de hora para que podamos pasar al horario de invierno, de modo que cuando sean las tres de la madrugada tendremos que atrasar los relojes una hora para que sean las dos.

Con este cambio, se adaptará nuestro horario a las horas de sol en invierno, ya que podremos tener más horas de luz por la mañana, mientras que, por otro lado, se hará de noche a media tarde. La hora solar de invierno permanecerá vigente hasta la madrugada del 30 al 31 de mayo de 2026, cuando volverá la hora de verano para el verano.

Cuando fue establecido el cambio de hora a comienzos del siglo XX (y tras la primera Guerra Mundial), se tenía la creencia de que de este modo las casas gastarían menos energía tanto en invierno como en verano, pero lo cierto es que varios estudios han demostrado que finalmente el ahorro no existe como tal y que además cambiar la hora dos veces al año (sobre todo en el periodo de verano), puede afectar a nuestro reloj biológico durante los primeros días después del cambio. En especial, a niños y ancianos.

Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), el cambio de hora puede reducir el consumo energético en un 5%, lo que se traduce en un ahorro de aproximadamente 90 millones de euros anuales en los hogares españoles. Es decir, una media de 6 euros de ahorro por hogar.

Sin embargo, el informe más actual sobre el impacto de este cambio horario fue elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en 2018. Ese trabajo señala que los cambios estacionales de hora pueden producir ahorros, pero son marginales y, por tanto, no hay certeza de que los beneficios que obtengan en todos los estados miembro. Asimismo, añade que, aunque pueden producirse ahorros de energía en iluminación, no es tan evidente que ocurra lo mismo con la calefacción, que podría incluso aumentar su consumo.

Precisamente, el debate sobre el cambio horario en la Unión Europea comenzó en 2018 cuando la Comisión Europea realizó una consulta pública en la que más del 80 por ciento de los 4,6 millones de ciudadanos que participaron se mostraron a favor de acabar con los cambios de hora.

En base a este resultado, la Comisión propuso, a iniciativa de Finlandia, finalizar esta práctica y que en marzo de 2019 se produjera el último cambio de hora, pero la falta de consenso entre los estados y las evaluaciones de impacto retrasaron la posible anulación del cambio horario.

Las primeras disposiciones sobre el horario de verano se adoptaron en Europa en 1980 y desde el año 2000, con la mencionada directiva, quedaron establecidas las reglas que marcan su inicio en marzo y su finalización en octubre.

El cambio de hora empezó a generalizarse a partir de 1974, a partir de la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

Si bien, desde la aprobación de la Novena Directiva por el Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión en enero de 2001, el cambio se aplica con carácter indefinido. La Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.

En España, el 15 de marzo de 2022 el Boletín Oficial del Estado publicó una orden ministerial que recordaba que el Consejo de Ministros del 7 de septiembre de 2018 se creó una Comisión de 14 personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial, encargada de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retomó el asunto al anunciar que ha propuesto a la Unión Europea acabar con el cambio de hora aduciendo que «es negativo para la salud».