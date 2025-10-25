Nadie se espera lo que llega a Madrid éste fin de semana y la AEMET avisa: a partir del…

A partir de este día el fin de semana y el otoño va a cambiar por completo, nadie espera en Madrid esta alerta de la AEMET. Sin duda alguna, estamos pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéremos tenido en cuenta. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Sin duda alguna, estamos viviendo unos días en los que realmente todo puede ser posible.

Estos días en los que tocará saber qué es lo que podemos hacer en nuestro tiempo libre, nos espera un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días. Tendremos que estar preparados para afrontar algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. El corazón de España se prepara para un cambio que puede acabar siendo la antesala de algo más que puede acabar siendo lo que nos hará incluso cambiar de situación de una forma muy distinta. Estamos pendientes de un giro radical que puede traer de lleno el otoño y hasta el invierno de golpe.

Lo que llega a Madrid nadie lo espera

Nadie espera lo que llega a Madrid con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede convertirse en la antesala de algo más en unos días en los que tendremos que estar listos para los cambios.

Lo que nos está esperando es algo que radicalmente distinto de lo que esperaríamos, lo que llega es un cambio que nos sumergirá en lo peor de un otoño que puede acabar siendo lo que nos acompañará a partir de ahora. Hemos tenido un mes de octubre que en el final del este periodo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tendremos que estar muy pendientes de un cambio que puede acabar marcando una diferencia importante. Ante un cambio de tendencia que puede convertirse en unos días en los que todo puede ser posible. A partir de ahora parecerá que puede acabar siendo lo que nos haga ver un poco más allá. Será el momento de saber qué nos dice la AEMET para estos días que hasta la fecha no hubiéremos ni esperado.

La AEMET lanza un aviso para Madrid este fin de semana

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Tenemos por delante una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. A partir de este día será mejor que preparemos el abrigo y la chaqueta.

Tal y como nos explican en la web de la AEMET: «Nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas que comenzarán a lo largo de la mañana, y serán menos probables en el extremo sureste. Brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, más probables en la Sierra. Temperaturas mínimas en ascenso en el nordeste y sin cambios en el resto; máximas en descenso en el nordeste y con pocos cambios en el resto. Viento del suroeste flojo».

Para el resto de España la previsión puede ser muy distinta: «Se prevé el movimiento del sistema frontal hacia el sur y este que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares a lo largo del día, con apertura de grandes claros durante la tarde en el oeste y en las mesetas. De igual modo las precipitaciones se irán trasladando hacia el sur y este, remitiendo en el interior peninsular. No se descarta que localmente sean fuertes y con tormenta en el sudeste peninsular y mar Balear, así como en el oeste de la vertiente sur atlántica y de las Béticas orientales. En el norte, la entrada de una masa fría y húmeda postfrontal dejará cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos donde es probable que sean de nieve por encima de 1400/1800m. En Canarias, intervalos de nubes bajas y abundantes o muy abundantes nubes altas.

Probables bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la Península y en Baleares».

Siguiendo con la misma previsión: «Descenso de las temperaturas en la Península y Baleares, localmente notable las máximas en el sureste y centro este peninsular y de las mínimas en el tercio sureste. Se espera un suave ascenso de las mínimas en el noroeste. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los Pirineos y dispersas en el resto de sistemas montañosos de la mitad norte. Soplarán vientos de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, moderados en litorales y flojos con intervalos de moderado en el interior. Cierzo moderado en el Ebro, intervalos de fuerte de poniente en Alborán y de componente norte en Ampurdán. Probables rachas fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán a partir del mediodía. En Canarias viento flojo con predominio de brisas».