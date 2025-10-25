Davidovich sueña en grande: luchará contra Fonseca por su primer título ATP tras la retirada de Humbert

Alejandro Davidovich sueña a lo grande, ya que este domingo volverá a luchar por su ansiado primer título ATP en Basilea tras la retirada de su rival en semifinales, Ugo Umbert, con 7-6 y 3-1 en contra. El tenista malagueño se medirá al brasileño Joao Fonseca en el partido por el título y será su cuarta final de 2025 y la quinta de su carrera.

El francés Humbert dejó el choque aquejado de una dolencia en la cadera izquierda cuando el malagueño tenía encarrilado el triunfo. Su próximo oponente viene de eliminar al español Jaume Munar en semifinales. Davidovich, que fracasó en sus intentos de éxito en Washington, Acapulco, Delreay Beach, este año y Masters 1000 de Montecarlo en 2022, vuelve a intentar inaugurar su palmarés en Basilea después de superar al galo.

No ha necesitado terminar sus últimos compromisos el español. El noruego Casper Ruud se retiró en cuartos de final tras caer el primer set del lado de Davidovich, decimoséptimo del mundo, y ahora Humbert se rindió cuando tenía su rival el triunfo en la mano.

Pero es verdad que Humbert, un especialista en pista rápida, ya había pedido la asistencia del médico en dos ocasiones en el primer set, con 2-1 a su favor y con 5-4 para ser tratado. Aun así mantuvo el cara a cara con el español que se mostró más fuerte en el tie break y tomó ventaja. En el segundo, rompió de entrada y ya abrió brecha. Tras el cuarto juego, el galo dejó el partido y Davidovich alcanzó la final.

Davidovich, a un paso del sueño

Davidovich, que se convirtió en el quinto jugador en alcanzar cuatro finales del circuito esta temporada tras Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime y Alexander Bublik se medirá a Fonseca que se convirtió en el primer brasileño en alcanzar una final de un torneo de categoría 500, al vencer a Munar, que no pudo completar la reacción que mostró en el segundo set (7-6 y 7-5).