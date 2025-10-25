La teoría de los 7 amigos que se ha puesto de moda en España y no siempre funciona: el motivo por el que no debes hacerle caso

El motivo por el que no debes hacerle caso a la teoría de los 7 amigos que se ha puesto de moda en España. La amistad es un bien de lo más valioso que se enfrenta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que tenemos por delante, será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Los expertos advierten de lo que puede pasar con una moda que parece que no dispone de la fuerza y determinación que necesitaría. Esta teoría como las muchas otras que existen, puede acabar siendo la antesala de algo más, de una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en algo más. Son días de aprovechar al máximo este tipo de elementos que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones. No siempre funciona una teoría que en práctica puede tener sus peculiaridades de una forma que hasta el momento no nos imaginaríamos.

Este es el motivo por el que no debes hacerle caso

No todas las teorías son una realidad en la vida real. Es más, sin duda alguna, nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con ciertas novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno en estos días.

Tocará estar muy pendientes de algunas novedades que pueden llegar en cualquier momento, con ciertos elementos que hasta la fecha desconocíamos y que pueden ser claves. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Es hora de conocer un poco más cada uno de los elementos que sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Estaremos pendientes de una situación del todo inesperada que puede darnos donde más nos duele.

En estos días en los que la posibilidad de que haya algunos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. La famosa teoría de los 7 amigos de la que tanto se habla, quizás no será una realidad, sino que en algunos momentos fallará estrepitosamente.

Se ha puesto de moda en España esta teoría

Tal y como nos explican en la publicación de Verywellmind: «La teoría de los 7 amigos se popularizó en TikTok con el concepto de abstenerse de poner todas tus necesidades en un solo amigo. Esta idea se volvió viral rápidamente, con miles de creadores compartiendo vídeos que mostraban a sus siete amigos».

Los amigos siguiendo esta teoría son los siguientes:

El amigo que has tenido desde que eras pequeño.

El amigo que podría hacerte reír en cualquier situación.

El amigo con el que puedes pasar para siempre sin hablar, pero nada cambia.

El amigo al que puedes decirle cualquier cosa.

La amiga que es como una hermana.

El amigo con el que no puedes imaginar no ser amigo.

El amigo que sabe todo sobre los problemas de tu relación, aunque no quiera oír hablar de ello.

Siguiendo con la misma explicación: «La teoría de los 7 amigos no es realista para todos. Entre horarios y responsabilidades, algunos pueden sentirse desafiados a encontrar el tiempo para cultivar amistades. Alternativamente, puede ser difícil encontrar siete personas diferentes con las que realmente te conectes. Eso es completamente natural y no es algo por lo que debas golpearte.»En lugar de centrarse en el [número] de amigos que tiene o en las categorías exactas en las que encajan sus amigos, reconozca que puede definir cómo se ve una relación significativa para usted», concluye Sacks. Tal vez el mayor regalo de la Teoría de los 7 Amigos es que nos anima a cada uno de nosotros a volvernos hacia la conexión y establecer la intención de amistad. Con esa energía, el viaje puede ser incluso mejor que el resultado».

En temas de amistades la vida nos enseña que hay muchos cambios y que no siempre acabaremos obteniendo aquello que necesitamos, un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de querer que esas amistades que tenemos por delante se acabarán convirtiendo en algo permanente, aunque en realidad, nunca se sabe qué camino vamos a tomar.

Las redes sociales suelen mostrar una serie de teorías que no siempre son realistas, sino que siguen unas tendencias que pueden acabar siendo muy diferentes a como las vamos viviendo en este día a día. Nunca se sabe qué es lo qué va a pasar en estos días en los que las amistades quizás evolucionan o van o vienen, pero no siguen con esta tendencia.