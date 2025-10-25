Estos signos del zodiaco se verán muy afectados por el cambio de hora que viene

El cambio de hora de esta madrugada, que marca la transición del horario de verano al de invierno, puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y físico, sobre todo en ciertos signos del zodiaco debido a sus características astrológicas, su sensibilidad natural y la manera en la que procesan los cambios en su entorno.

Los astrólogos advierten que esta alteración del reloj interno puede desajustar el equilibrio energético de algunos signos zodiacales y, por ende, influir en su estado de ánimo, productividad y bienestar en general.

Los signos del zodiaco más afectados por el cambio de hora

Para Aries, signo de fuego y de gran energía, el cambio de hora puede provocar irritabilidad. Sin embargo, los astrólogos señalan que esta transición puede ser una oportunidad para que Aries aprenda a tomarse la vida con calma y priorizar momentos de descanso, algo que a menudo descuidan.

Tauro, signo de tierra, suele ser muy sensible a los cambios en su entorno y prefiere la estabilidad en todos los aspectos de su vida. La recomendación para Tauro es mantener hábitos regulares de alimentación y sueño, así como exponerse a la luz natural durante las mañanas para ayudar a reajustar el reloj biológico.

Géminis, signo de aire, suele verse afectado por cualquier alteración en su rutina diaria. Los astrólogos aconsejan para Géminis el uso de técnicas de organización y planificación, así como mantener una dieta equilibrada que evite picos de energía seguidos de caídas bruscas.

Cáncer es un signo de agua, emocional y sensible a los cambios de estación y de luzLos expertos en astrología recomiendan que los nativos de Cáncer prioricen el descanso y busquen espacios de tranquilidad dentro de su hogar. Actividades como tomar baños relajantes, escuchar música suave y meditar antes de dormir pueden ser muy beneficiosas.

Leo, signo de fuego, tiende a reaccionar de forma intensa ante cualquier cambio que interfiera con su rutina habitual, por lo que es probable que durante los primeros días del horario de invierno se sientan más impacientes y menos motivados. Los astrólogos aconsejan que Leo practique ejercicio regular y actividades creativas que les permitan canalizar la energía acumulada.

Virgo, signo de tierra, es meticuloso y organizado. Los astrólogos recomiendan la práctica de yoga, meditación y técnicas de respiración profunda para equilibrar el cuerpo y la mente, reduciendo la tensión y favoreciendo un sueño reparador.

Libra es un signo de aire, sociable y amante del equilibrio. El cambio de hora puede afectar su humor y generar cierta irritabilidad o impaciencia, sobre todo si interfiere con sus horarios sociales o laborales. Mantener rutinas regulares de sueño, alimentación y actividad física es esencial para Libra, ya que esto les ayuda a mantener su estabilidad emocional.

Escorpio, signo de agua, es intenso y muy sensible a los cambios ambientales. La pérdida de luz por la tarde puede afectar su energía y generar irritabilidad. . Los astrólogos recomiendan que este signo aproveche para reforzar sus hábitos de autocuidado, dedicando tiempo a actividades que le ayuden a equilibrar su cuerpo y mente, como la meditación profunda o el ejercicio moderado.

Sagitario, signo de fuego y amante de la aventura, puede sentirse limitado por la reducción de luz natural.Para contrarrestarlo, los astrólogos aconsejan que Sagitario aproveche las mañanas para actividades al aire libre y mantenga hábitos regulares de sueño y alimentación.

Capricornio, signo de tierra, es práctico y disciplinado. Los astrólogos recomiendan que Capricornio establezca prioridades claras y evite sobrecargarse, dedicando tiempo a la relajación y al descanso. Actividades como caminar al aire libre o ejercicios suaves ayudan a mantener un equilibrio saludable entre cuerpo y mente.

Acuario, signo de aire, creativo y visionario, puede experimentar cambios en el estado de ánimo durante los días posteriores al cambio de hora. Los astrólogos aconsejan que Acuario mantenga rutinas regulares de sueño y alimentación, y que incorpore actividades que canalicen su creatividad de manera estructurada, como escribir o pintar.

Piscis, signo de agua, es extremadamente sensible y emocional. La reducción de luz y la alteración del ritmo circadiano pueden afectar su ánimo, provocando sensación de melancolía o cansancio excesivo. Mantener una rutina de sueño regular y evitar estimulantes antes de dormir es fundamental para que puedan adaptarse de manera gradual al horario de invierno.

«El cambio de hora impacta a todos, pero la intensidad y las manifestaciones varían según el signo zodiacal. Desde la energía desbordante de Aries y Sagitario hasta la sensibilidad emocional de Cáncer y Piscis, cada signo debe adoptar estrategias adaptativas para mantener su equilibrio. Exponerse a la luz natural, mantener rutinas de sueño y alimentación regulares, practicar ejercicio moderado y dedicar tiempo a la relajación son recomendaciones universales que ayudan a minimizar los efectos negativos del cambio de horario. Con estas medidas, los signos del zodiaco podrán afrontar el cambio de hora manera más equilibrada», comentan los astrólogos.