Roberto Brasero avisa de la llegada de la «ciclogénesis»: el giro de 180º que lo cambia todo

El giro de 180º que lo cambia todo está a punto de llegar, nada más y nada menos que una ciclogénesis que Roberto Brasero se encarga de explicarnos. Este experto en el tiempo no duda en darnos algunos detalles que nos servirán para saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Es hora de saber en todo momento qué previsión del tiempo nos espera para un fin de semana en el que se avecinan cambios. Estamos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas jornadas que hasta el momento no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Son tiempos de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás nos descubran un giro radical que puede sumergirnos de lleno en este otoño de plena inestabilidad propia de una temporada de borrascas intensas.

Este giro de 180º puede cambiarlo todo

Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo en el que la situación puede acabar siendo la que nos acompañe en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Es hora de apostar por ciertas situaciones que pueden ser esenciales en estos días.

Estaremos pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que sin duda alguna se convertirá en un problema que puede afectarnos de lleno, en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una tendencia del todo inesperada.

Es hora de saber qué puede pasar con un fin de semana o con un tiempo en el que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento desconocíamos. Es importante saber el tiempo de la mano de un profesional como un Roberto Brasero que sabe bien qué nos está esperando.

Son tiempos de aprovechar cada segundo de buen tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que el sol parece que empezará a desaparecer por segundos. Una terrible ciclogénesis está a punto de hacer acto de presencia en estas próximas horas.

Avisa Roberto Brasero de la llegada de una ciclogénesis

Una ciclogénesis puede llegar, Roberto Brasero desde Antena 3 nos explica con pelos y señales el tiempo que está por llegar y que puede acabar siendo una realidad. Un giro radical que sin duda alguna deberemos empezar a ver de una manera muy distinta.

Tal y como nos explica este experto: «Las ciclogénesis explosivas son borrascas que se profundizan 24 hectopascales en 24 horas, es decir, nacen –génesis– de una manera mucho más súbita o rápida –o explosiva– que las borrascas habituales. Esa energía que acumulan en poco tiempo también la sueltan rápidamente, generando ese viento fuerte por el que se caracterizan las borrascas que se han formado de esta manera. También afecta a su periodo de vida que, precisamente por eso, no suele ser muy amplio y, en poco más de 24 horas, suelen desaparecer. En el caso de Benjamín, se está formando ahora en el Golfo de Vizcaya y mañana por la tarde ya se irá alejando hacia el norte de Francia, país que precisamente es el que ha bautizado a esta borrasca, ya que a ellos les afectará más».

Siguiendo con la misma explicación: «Aquí tendremos que prestar atención a ese temporal costero que mantiene en avisos de nivel rojo al Cantábrico oriental por olas que pueden alcanzar los 8 metros, y nivel naranja en el litoral del norte de Galicia, Asturias y la Costa Brava. Además, esperamos fuertes rachas de viento de componente oeste en la mayor parte de la mitad norte, zonas altas del centro y también en el este peninsular, así como en Baleares. Y las lluvias, que van a ser abundantes en las primeras horas del jueves, pero luego irán claramente a menos, y sobre todo en Galicia, País Vasco y Navarra, aunque también puede llover en el resto de la mitad norte y zona centro. Ya por la tarde apenas quedarán precipitaciones porque este frente pasará muy rápido».

Lo peor puede estar a punto de llegar: «Con el paso del frente tendremos un descenso brusco de las temperaturas en la mitad norte. De hecho, mañana las temperaturas mínimas, las más bajas de la jornada, se registrarán al final del día, cuando haya pasado el frente pero se quede el aire frío que viene detrás y que notarán, ya digo, sobre todo en la mayor parte de la mitad norte peninsular. Ahí refresca. Y en la mitad sur, al revés: mañana todavía serán más altas que las de hoy. Estamos hablando de 16 º de máxima en Burgos y una mínima de 7 º por la noche, y, a la vez, de una máxima de 31 º en Alicante con una mínima de 20 º de madrugada. Otra noche tropical, por cierto, y ya van 106 este año en Alicante: es la primera vez desde que se registran datos en el observatorio alicantino que superan el centenar de noches tropicales en un año natural».