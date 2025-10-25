Dos detenidos por la muerte de una mujer en Alicante en un caso investigado como de violencia de género

Dos varones, de nacionalidad española, se encuentran detenidos por el asesinato de una mujer en una localidad de la provincia de Alicante. El caso está siendo investigado como de violencia de género, si bien las indagaciones se están produciendo en estos mismos momentos y el asunto se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que el mutismo es total en la Policía Nacional. Según ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se encuentra «recabando datos por una presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante».

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado OKDIARIO, este 22 de octubre, al Gobierno feminista de Pedro Sánchez se le ha disparado la violencia de género: en el segundo trimestre del año se han registrado más víctimas, más denuncias y el doble de mujeres asesinadas respecto al año anterior.

En concreto, las denuncias han subido un 2,69% hasta las 51.897, las víctimas han crecido un 3,41 % hasta las 47.710, y las víctimas mortales han pasado de 12 a 27. Así se desprende del último informe sobre violencia de género elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha sido publicado este miércoles.

Se da la circunstancia de que este 21 de octubre, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, había confirmado el asesinato por presunta violencia de género en la provincia de Madrid, este 20 de octubre. ese mismo 20 de octubre, se produjo otro crimen, también por presunta violencia de género, en Guipúzcoa. Y el 17, también, de este mas, se ha contabilizado otros presunto asesinato por violencia de género en la localidad de Badajoz, en Extremadura.

De confirmarse que el de Alicante ha sido un asesinato por violencia de género, se trataría de la víctima número 33 de este año 2025 por este motivo. Si bien, desde 2003 hay más de 1.300 víctimas.