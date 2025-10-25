Los trucos definitivos para agrandar un jersey de lana que se ha encogido: funcionan

¿Alguna vez has metido tu jersey de lana favorito en la lavadora y al sacarlo ha encogido como por arte de magia? Este tipo de prendas son muy delicadas, y el agua caliente o un centrifugado demasiado agresivo pueden echarlas a perder. Sin embargo, aunque parezca que no hay nada que hacer, existen algunos trucos para agrandar un jersey de lana y que recupere su tamaño original.

Lo primero y más importante es entender por qué ocurre esto. La lana es una fibra natural compuesta por escamas microscópicas que se entrelazan cuando se exponen al calor, al agua caliente, al movimiento de la lavadora o a ciertos productos químicos. Esto provoca que la prenda se encoja y, en el peor de los casos, se transforme en algo parecido al fieltro, lo que hace imposible recuperar su tamaño original. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es posible relajar las fibras para estirarlas.

Trucos para agrandar un jersey de lana

Uno de los trucos más conocidos y efectivos para recuperar un jersey de lana que ha encogido en la lavadora es utilizar agua tibia y suavizante para el cabello. El suavizante ablanda las fibras para estirarlas sin romperlas. El procedimiento es sencillo: llena un barreño o el fregadero con agua tibia, añade un buen chorro de suavizante o acondicionador, y deja la prenda en remojo unos 30 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, saca el jersey con cuidado, sin retorcerlo, y elimina el exceso de agua presionando suavemente. Coloca la prenda sobre una toalla grande en posición horizontal y comienza a estirarla lentamente en todas las direcciones. Hazlo con movimientos suaves y uniformes, evitando estirar demasiado en un solo punto para no deformar la prenda. Deja secar en horizontal, sin colgar, para que mantenga la forma y recupere parte de su tamaño original.

Cuando un jersey está especialmente rígido o ha encogido más de lo normal, se puede combinar agua tibia con vinagre blanco y una mascarilla capilar. El vinagre ayuda a abrir las fibras, mientras que la mascarilla aporta suavidad adicional.

Para aplicar este método, diluye un chorro generoso de vinagre en agua tibia y deja la prenda en remojo unos 20-30 minutos. Luego, añade la mascarilla capilar sobre la superficie húmeda y usa guantes de goma para hacer movimientos suaves de «amasado». Después, sigue el mismo proceso de estirado horizontal sobre una toalla y deja secar al aire libre. La combinación de vinagre y mascarilla suele eliminar la rigidez y devolverle elasticidad a la prenda, además de neutralizar cualquier olor.

Finalmente, una técnica que utilizan tejedores y artesanos de lana es el llamado «blocking», que consiste en estirar la prenda húmeda y fijarla en la forma deseada utilizando alfileres o pesos. Esto evita que el jersey vuelva a encogerse durante el secado.

Para ello, primero moja el jersey con cualquiera de los métodos anteriores, colócalo sobre una superficie plana con toallas absorbentes, y estíralo hasta alcanzar el tamaño deseada. Luego, utiliza alfileres o coloca objetos pesados en los bordes para mantener la forma y deja secar completamente.

Errores a evitar

Existen errores comunes que empeoran la situación y pueden dañar la prenda de manera irreversible:

No usar agua caliente, ya que acelera el encogimiento.

No exprimir con fuerza, porque la lana mojada es muy delicada y puede deformarse.

No colgar el jersey mojado, ya que el peso del agua puede estirar la prenda de manera desigual y dañar la forma.

La prevención es clave

Éstas son las principales recomendaciones de los expertos para mantener los jerséis de lana en perfecto estado y, de esta manera, prolongar su vida útil:

Lavar siempre a mano con agua fría y detergente especial para lana o prendas delicadas.

Si utilizas lavadora, elige el programa de lana o delicados y coloca la prenda en una bolsa de rejilla para protegerla.

Evita la secadora, que es el mayor enemigo de la lana.

Seca siempre la prenda en horizontal, sobre una toalla, para mantener la forma.

El almacenamiento de los jerséis de lana es un factor fundamental para mantener su forma, suavidad y durabilidad a lo largo del tiempo. Este tipo de prendas no deben colgarse en perchas, ya que el peso puede estirar los hombros y alterar la forma original del tejido. Lo ideal es doblarlos cuidadosamente y colocarlos en cajones o estantes limpios, procurando que no queden apretados entre otras prendas para que las fibras respiren.

Es aconsejable elegir espacios secos y frescos, lejos de la luz solar directa, que puede decolorar y debilitar las fibras. Para proteger aún más los jerséis, se pueden usar bolsas de algodón transpirable o cajas de almacenaje con ventilación, evitando el plástico hermético, que atrapa la humedad. Además, conviene incorporar paños de cedro o bolsitas de lavanda para repeler polillas y mantener un aroma agradable.

Así, tu jersey de lana favorito podrá acompañarte durante muchos inviernos más, manteniendo su suavidad, comodidad y tamaño adecuado.