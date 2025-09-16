Adiós al asqueroso moho negro de la lavadora: el truco del papel de cocina que lo desintegra para siempre

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares modernos y, a veces, también uno de los más infravalorados, especialmente en lo que a la limpieza se refiere. Existe la creencia generalizada de que, al estar en contacto con agua y jabón, no es necesario limpiar la lavadora. Pero nada más lejos de la realidad; con el paso del tiempo, puede aparecer moho negro por la humedad constante, los residuos de detergente y suavizante y la falta de ventilación. Este moho negro provoca malos olores en la ropa y puede afectar la salud, sobre todo en personas con problemas respiratorios o alergias, pero, afortunadamente, existe un truco muy sencillo para eliminarlo de la lavadora.

Muchas personas recurren a la lejía o el vinagre para limpiar la goma de la lavadora. Aunque pueden parecer una buena solución, son métodos superficiales y no llegan a todos los pliegues. En cambio, este método con papel de cocina y oxígeno activo, que se ha hecho viral en redes sociales por lo bien que funciona, absorbe la humedad para evitar que las esporas de moho vuelvan a crecer. Asimismo, gracias al oxígeno activo, se descompone químicamente el moho. Además, es seguro para la goma, evitando que se deteriore con productos demasiado abrasivos.

El truco del papel de cocina para eliminar el moho negro de la lavadora

Los materiales que necesitas para poner en práctica este truco son muy simples: papel de cocina (mejor si es de doble capa), oxígeno activo líquido o en polvo, un cepillo de cerdas suaves, bayeta de microfibra y guantes de goma para proteger la piel.

En primer lugar, coloca papel de cocina sobre toda la goma, tanto por fuera como por dentro. El objetivo es cubrir todos los pliegues donde el moho pueda haberse instalado para que el oxígeno activo actúe de manera uniforme y que la humedad se absorba durante el proceso. Humedece el papel de cocina con oxígeno activo. Deja que el producto actúe entre 15 y 30 minutos, tiempo suficiente para que penetre en las esporas del moho y desintegre la suciedad. Una vez transcurrido el tiempo, utiliza un cepillo de cerdas suaves para frotar suavemente toda la superficie de la goma. Esto permite retirar las manchas de moho y restos de jabón acumulado. Una vez retirado el moho, pasa una bayeta de microfibra húmeda para eliminar cualquier residuo. Asegúrate de limpiar toda la superficie de la goma, especialmente los pliegues. Deja la puerta abierta durante varias horas para que se seque.

Alternativas

El moho negro en la lavadora no es un simple problema estético. Puede generar malos olores que se impregnan en la ropa, e incluso afectar al rendimiento del electrodoméstico. Además del truco del papel de cocina, existen otros remedios caseros para solucionar el problema:

Limón y vinagre : ambos son productos naturales con propiedades antibacterianas y antifúngicas. Mezcla media taza de vinagre blanco con un litro de agua tibia, sumerge un paño o bayeta en la solución y frota la goma de la lavadora. Para manchas más persistentes, frota con medio limón directamente sobre la goma y deja actuar 15 minutos minutos antes de retirar con un paño húmedo.

: ambos son productos naturales con propiedades antibacterianas y antifúngicas. Mezcla media taza de vinagre blanco con un litro de agua tibia, sumerge un paño o bayeta en la solución y frota la goma de la lavadora. Para manchas más persistentes, frota con medio limón directamente sobre la goma y deja actuar 15 minutos minutos antes de retirar con un paño húmedo. Bicarbonato de sodio: el poder abrasivo suave de este producto permite frotar la goma sin dañarla; además, neutraliza los malos olores. Para usarlo, mezcla dos cucharadas de bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta. Luego, aplica la pasta, frota con un cepillo de cerdas suaves, deja actuar 10 minutos y luego retira con un paño húmedo.

Prevención

Eliminar el moho negro de la lavadora es importante, pero prevenirlo es aún más eficaz para proteger tanto la ropa como la salud. Los expertos insisten en la importancia de dejar la puerta de la lavadora abierta después de cada lavado. Esto permite que el tambor y la goma se ventilen, evitando que la humedad quede atrapada en los pliegues y que las esporas de moho encuentren un ambiente propicio para reproducirse. En la misma línea, es recomendable secar bien la goma con un paño limpio tras cada ciclo.

Otro aspecto fundamental es limpiar con regularidad los compartimentos de detergente y suavizante con agua caliente y un cepillo de cerdas suaves. Con el tiempo, se pueden acumular los restos de jabón y convertirse en un caldo de cultivo para hongos y bacterias. Asimismo, conviene evitar dejar ropa húmeda dentro de la lavadora durante horas. La ropa mojada genera un exceso de humedad, creando un entorno ideal para la proliferación de moho.

Además,es conveniente realizar un lavado de mantenimiento mensual para mantener la lavadora limpia. Para llevarlo a cabo, pon en marcha un ciclo de lavado vacío con agua caliente, preferiblemente a 60 °C o más, y añade un poco de oxígeno activo. Este proceso elimina residuos, desinfecta las superficies y previene la aparición de moho. Tras finalizar el ciclo, deja la puerta abierta para que la lavadora se ventile y se seque completamente.