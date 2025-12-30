Ni con jabón ni con colonia: el truco infalible para quitar el olor de marisco de las manos

Este truco infalible para quitar el olor de marisco de las manos puede hacernos disfrutar aún más de este alimento. No será necesario disponer de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en algunas jornadas festivas como estas. Tenemos que empezar a prepararnos para aplicar un truco que llega de manos de los expertos para conocer en primera persona como eliminar el olor de marisco.

Ni con colonia ni con jabón

Este es el truco infalible para quitar el olor de marisco de las manos

Eliminar por completo el olor de marisco de las manos es algo que quizás nos costará creer, aunque en esencia, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. El olor a marisco jamás será un problema.

Los expertos de Pescanova nos dan desde su blog una serie de remedios naturales para eliminar el olor de marisco o pescado de las manos:

La primera opción que te damos es una de las más clásicas, se trata de limpiar las manos con limón. Es muy común que en los restaurantes te ofrezcan toallitas impregnadas en su jugo y si estás en casa, puedes utilizar también este recurso. Tan solo necesitas exprimirlos y frotarte las manos con el zumo.

Otra posibilidad, también muy popular, es el agua y la sal. Haz una pasta de agua y sal (utiliza una gran cantidad de sal) y lávate las manos con ella como si de un jabón de pasta normal se tratara. Es una solución infalible, altamente recomendada entre profesionales del sector de la pescadería.

En el mercado también existen jabones específicos, cuya composición está pensada para solventar esta situación y que incorporan dispensadores para utilizar solo lo que necesites en cada momento.

El vinagre de manzana puede ser otro gran aliado. Estarás pensando que “sí, pero el olor que deja es igual de desagradable”, sin embargo, tan solo tendrás que enjuagarte bien con agua y no quedará ni rastro, ya que el vinagre se retirará de inmediato.

Existe otra forma muy casera de acabar con el olor a pescado. Se trata del café, puesto que su potencia aromática es capaz de anular cualquier aroma poco agradable. El proceso es exactamente el mismo y si eres una persona cafetera, te encantará el resultado.

Siguiendo con la misma explicación, también nos explican cómo manipular el pescado y el marisco cuando cocinamos y evitar que el olor se quede en nuestras manos: «El primero de ellos es cuando estamos cocinando. En este caso, aplicando una serie de acciones podemos evitar o, al menos, minimizar el mal olor. Por ejemplo, puedes utilizar guantes desechables. Es una opción estupenda de que no se impregne en tus manos y puedas tirarlos a la basura cuando termines. Cuando cocinamos recetas como una ensalada de bacalao, naranja y emulsión de champiñón Portobello, será inevitable que utilices las manos, con lo que los guantes serán una solución perfecta. Si no dispones de ellos, puedes untarte con aceite de girasol o de oliva, ya que crea una barrera que hace más difícil que se pegue el olor en las manos. Y por supuesto, apóyate en utensilios y herramientas que te ayuden a tocarlo lo menos posible».