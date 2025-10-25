Comprobar Lotería Nacional: resultado y número premiado hoy, sábado 25 de octubre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 25 de octubre de 2025. En tan solo unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Lotería Nacional hoy.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran cada jueves a partir de las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Para jugar a la Lotería Nacional tan solo debes elegir un número de 5 cifras con el que quieras participar en el sorteo. Tienes la opción de elegir tú mismo los números con los que quieres participar o puedes dejar que sea el sistema el que seleccione los números automáticamente y de manera aleatoria.

Si bien, es posible que a la hora de elegir un número en concreto ya no esté disponible porque puede haberse vendido previamente o porque es un número que solamente se vende a través de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.

Los décimos pueden ser virtuales en caso de que lo compres a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado o físicos en caso de que los adquieras en una de las Administraciones de Loterías. Si bien, ambos tienen las mismas condiciones y las mismas posibilidades de ganar los premios.

¿Cuánto cuesta jugar a la Lotería Nacional?

Jugar a la Lotería Nacional tendrá un coste u otro dependiendo del día del sorteo. Estos son los precios de la Lotería Nacional:

Jueves: cada décimo cuesta 3 euros

cada décimo cuesta 3 euros Sábado : cada décimo cuesta 6 euros

: cada décimo cuesta 6 euros Sorteo especial de sábado : cada décimo cuesta 12 o 15 euros

: cada décimo cuesta 12 o 15 euros Sorteo extraordinario: cada décimo cuesta 20 euros

Los premios de la Lotería Nacional

El bote de la Lotería Nacional varía según el sorteo en el que participes: no son los mismos premios los jueves que los sábados.

Premios de los jueves

Primer premio para las extracciones de 5 cifras: 30.000 euros por décimo

30.000 euros por décimo Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 1.200 euros por décimo

1.200 euros por décimo 99 números restantes de la centena del primer premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Para los billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 75 euros por décimo

Para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 15 euros por décimo

Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 6 euros por décimo

Para los billetes terminados igual que el primer premio: 3 euros por décimo

Segundo premio para extracciones de 5 cifras: 6.000 euros por décimo

Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 747 euros por décimo

99 números restantes de la centena del segundo premio: 15 euros por décimo

Cuatro extracciones de cuatro cifras: 75 euros por décimo

Siete extracciones de tres cifras: 15 euros por décimo

Nueve extracciones de dos cifras: 6 euros por décimo

Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la primera extracción especial: 3 euros

Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la segunda extracción especial: 3 euros

Premios de los sábados

Primer premio para las extracciones de 5 cifras: 60.000 euros por décimo

60.000 euros por décimo Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 1.000 euros por décimo

1.000 euros por décimo 99 números restantes de la centena del primer premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 12 euros por décimo

12 euros por décimo Para los billetes terminados igual que el primer premio: 6 euros por décimo

6 euros por décimo Segundo premio para extracciones de 5 cifras: 12.000 euros por décimo

12.000 euros por décimo Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 554 euros por décimo

554 euros por décimo 99 números restantes de la centena del segundo premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Cuatro extracciones de cuatro cifras: 150 euros por décimo

150 euros por décimo Siete extracciones de tres cifras: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Nueve extracciones de dos cifras: 612 euros por décimo

612 euros por décimo Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la primera extracción especial: 6 euros

6 euros Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la segunda extracción especial: 6 euros

¿Cómo cobrar los premios?

Cobrar los premios de la Lotería Nacional es muy sencillo. Si adquiriste tu décimo en un punto de venta físico de Loterías y Apuestas del Estado tan solo tendrás que presentar tu décimo y cobrarlo, siempre y cuando el premio sea inferior a 40.000 euros. En caso de que lo compraras a través de la web, el premio se ingresará directamente en tu Lotobolsa.

Para los premios superiores a 40.000 euros tendrás que acudir a una entidad financiera concertada para el cobro de los premios a partir del día siguiente del sorteo. Debes saber que en ningún caso los bancos podrán cobrarte comisiones o gastos de gestión por este trámite.