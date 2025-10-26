Santiago Abascal ha evitado hablar este domingo de una moción de censura instrumental, como la que sobrevuela el debate público tras el anuncio de Junts, encabezado por el ex presidente de la Generalitat fugado de la justicia española, Carles Puigdemont, de que evaluaría este lunes una consulta a sus bases para romper con el Gobierno. Vox, sin embargo, ha admitido que hará «todo lo posible por echar a Pedro Sánchez».

Abascal se ha expresado este domingo en un acto público en el puerto de Los Mármoles, de Lanzarote, en su visita a Canarias, coincidiendo con la situación migratoria que afecta al archipiélago. El presidente de la formación con sede en la madrileña calle de Bambú ha asegurado que «no contribuirá» al debate de una moción de censura contra Sánchez.

«En estos momentos, y salvo que las cosas cambien, creo que es una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España», ha declarado Abascal.

¿Moción de censura? «Me niego a abordar ese debate ahora mismo. Es una trampa del separatismo. Yo no soy un lacayo de Puigdemont como lo es Pedro Sánchez».@Santi_ABASCAL 👇 pic.twitter.com/QK6GakH09n — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 26, 2025

Moción de censura instrumental

El líder de Vox, ha asegurado que ellos ya habían hablado de la «posibilidad» de aceptar una moción de censura que fuera instrumental, es decir, con el objetivo de que el presidente del Gobierno que asumiera esa responsabilidad, lo hiciera para convocar nuevas elecciones generales.

«Nosotros hemos hablado de esa posibilidad hace mucho tiempo y no solo eso. Somos los únicos que hemos presentado dos mociones de censura contra Sánchez, y lo hemos hecho en solitario, con el voto en contra y con la abstención del PP en cada una de ellas», ha rememorado el jefe de filas de la tercera fuerza más votada en el Congreso.

A pesar de ello, ahora no quieren hablar desde Vox sobre la moción de censura de la que podría darse con el apoyo de Junts. Según Abascal, hay «muchos» que, por «distintos intereses», se suman ahora a la idea de presentar una moción de censura. Concretamente, se muestra en contra de apoyar iniciativas «separatistas».

El líder de Vox cree que desde Junts han lanzado esta idea ante la pérdida de apoyo en Cataluña ante otras fuerzas políticas, específicamente ante la formación antiinmigración Aliança Catalana. Y lo justifica en que la población está «ya cansada de la inmigración masiva». Por ello, considera que «tienen que sacar la cabeza y chantajear, para que el Gobierno de España les dé algo más, es decir, algo que no pertenece al Gobierno sino a todos los españoles».

En definitiva, subraya que «no contribuirá» al debate de apoyar una moción de censura cuando, en estos momentos, supone «una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España». «El día que se presente una moción, si la presentan los que tienen números para ello, y no son los separatistas», aclara Abascal, Vox dirá su posición. Aun así, asegura que harán «todo lo posible por echar a Pedro Sánchez».