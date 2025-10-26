El BOE confirma el adiós a la renovación del DNI: lo que pasa si estás en esta lista

El Documento Nacional de Identidad es el documento que acredita la identidad de los españoles y que es expedido por la Dirección General de la Policía a través del Ministerio del Interior. Los ciudadanos que habitan en nuestro país y que tengan el DNI tendrán que proceder a su renovación conforme dicta el Real Decreto 1553/2005 publicado en el Boletín Oficial del Estado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo DNI electrónico y cómo proceder a su renovación.

El Documento Nacional de Identidad es obligatorio en España a partir de los 14 años de edad y también pueden conseguirlo las personas que no llegan a esta edad a través del Registro Civil. El DNI acredita la identidad de todos los españoles y data de 1951, fecha en la que Francisco Franco tuvo su primer DNI. Con el paso de los años, el DNI se ha modernizado con el avance de las nuevas tecnologías y desde hace unos años, concretamente desde 2006, la Dirección General de la Policía distribuye el nuevo Documento Nacional de Identidad Electrónico.

«Con la llegada de la Sociedad de la Información y la generalización del uso de Internet, se hizo necesario adecuar los mecanismos de acreditación de la personalidad a la nueva realidad y disponer de un instrumento eficaz, que trasladase al mundo digital las mismas certezas con las que operamos cada día en el mundo físico», informa el Ministerio del Interior en un comunicado sobre este nuevo DNI, «cuya principal novedad fue la incorporación de un pequeño circuito integrado (chip), capaz de almacenar de forma segura información y procesarla internamente».

Según informa la Policía Nacional en su Sede Electrónica, este DNI electrónico se puede utilizar en los siguientes casos:

Realizar compras a través de internet.

Hacer trámites con las Administraciones públicas.

Realizar transacciones seguras con entidades bancarias.

Participar en una conversación por Internet con la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice ser.

La renovación del DNI y cómo se hace

¿Cuándo se procede a la renovación del DNI? El Real Decreto 869/2013, de 8 de noviembre, regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica y también establece los periodos en los que hay que realizar la renovación del DNI. Son los siguientes, según se puede leer en el Boletín Oficial del Estado.

Dos años: cuando el solicitante no haya cumplido los cinco años de edad.

Cinco años: cuando el titular haya cumplido los cinco años de edad y no haya alcanzado los treinta al momento de la expedición o renovación.

Diez años: cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta.

Permanente cuando el titular haya cumplido los setenta años.

Así que las personas que no tendrán que proceder a la renovación del DNI son las que tienen una edad superior a los 70 años, salvo en los casos en que haya que proceder a una actualización con alguno de los datos, como puede ser la vivienda. Superada esta edad, desde la Administración se considera que desplazarse puede suponer un problema para estas personas, por lo que se entrega lo que se denomina DNI permanente.

En los casos de las personas que tengan que proceder a la renovación del DNI, esta tarea se podrá solicitar hasta 180 días (seis meses) antes de la fecha de caducidad del Documento Nacional de Identidad. La cita previa para solicitar la cita habrá que pedirla en la web citapreviadnie.es o llamando al teléfono 060. A la hora de la renovación, se tendrá que presentar una fotografía y, en caso de pérdida o extravío, se pedirá una denuncia previa. Si hay cambio de domicilio, se podrá acreditar con un certificado, volante de empadronamiento o la verificación del propio funcionario.