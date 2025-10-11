Chema Jiménez: «El nuevo DNI es imposible de falsificar, tiene medidas de seguridad extraordinarias»

En la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma se encuentra cada día Chema Jiménez, inspector de la Unidad de Documentación, DNI y pasaporte. Quizá un puesto menos conocido por la gente, pero no por ello menos importante. Para explicar su labor al frente de esta sección del cuerpo, Jiménez ha abierto las puertas de su despacho a OKBALEARES para conceder una entrevista en la que explica su alta carga de trabajo al tramitar cada día y sin descanso más de 600 documentos de todo tipo.

PREGUNTA.- ¿Cuál es el principal reto que afronta esta unidad del DNI y del pasaporte en su día a día?

RESPUESTA.- No es otra diferente a la que puede tener cualquier funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que es solucionar los problemas de los ciudadanos. En este caso, pues, solucionamos los problemas del trámite documental. De la caducidad de los documentos del pasaporte, del DNI o de cualquier otro tipo de documentación o expedición, que se haga la jefatura.

P.- Para que la gente se haga una idea, ¿cuántos DNI o pasaportes se pueden expedir aquí en un solo día?

R.- Actualmente estamos tramitando una ratio entre 550 y 650 documentos por día. A veces más de 650 documentos entre DNI y pasaportes.

P.-El DNI español ha pasado por varias versiones, ¿qué mejoras tiene respecto a aquél que era azul que tenían mis abuelos? ¿Qué cambios ha experimentado?

R.- El nuevo DNI que tenemos, que es del año 2020 es de policarbonato, entre otras medidas de seguridad muy novedosas. Por ejemplo, la fotografía es de láser destructivo, o sea, que es imposible falsificarla y tiene unas medidas de seguridad extraordinarias. El chip es de nueva generación. Antiguamente, a la gente se le desprendía el chip y ahora en el nuevo es casi imposible.

P.- Hay gente que tiene que viajar y se da cuenta de que el DNI está caducado. No se puede viajar con DNI caducado. ¿Pueden venir aquí a que se lo hagan al momento?

R.- Si es salir fuera de España, por supuesto que tienes que tener el DNI en vigor. Y por supuesto que puedes venir a las dependencias de la Policía a que te expidamos un DNI o un pasaporte de urgencia a cualquier hora del día, o sea, que esté abierto.

P.- Pero, como norma general, hay que pedir cita, ¿no?

R.- Sí. Desde nuestra web tenemos todos los días entre 100 y 150 citas.

P.- Imagínese que yo me quiero renovar el DNI, pero me faltan tres o cuatro meses. ¿Puedo cambiarlo, puedo renovarlo o tengo que esperar a la fecha de caducidad?

R.- Podemos renovar el DNI seis meses antes de la caducidad de la expedición y el pasaporte un año antes. Hay países como Estados Unidos o Reino Unido, que exigen que el pasaporte esté vigente seis meses antes de la entrada en el país. O sea, que nosotros podemos renovar el DNI seis meses antes y el pasaporte un año antes.

P.- Una recomendación: ¿es mejor venir a renovar el DNI cuando ya está caducado o unos meses antes?

R.- Yo esperaría a que caducara el DNI. Ahora bien, por lo que respecta al pasaporte, si tienes que volar a Reino Unido o a Estados Unidos y te piden un periodo de vigencia de seis meses, ahí sí que tienes que venir a renovarlo.

P.- ¿A partir de qué edad se puede hacer el DNI un español?

R.- Tenemos niños recién nacidos a los que hacemos DNI, pero es obligatorio a los 14 años. Suelen pedirlo para volar. Las compañías aéreas te lo exigen, aunque no deberían porque no es obligatorio hasta los 14 años.

P.- ¿Qué medidas se están tomando para reducir los tiempos de espera en las oficinas? Antiguamente, había que esperar incluso tres meses…

R.- Nosotros atendemos a todos los ciudadanos que se presentan en la Jefatura. Esas tramitaciones de urgencia suelen tardar entre cinco o diez minutos. Luego hay otras personaciones en dependencias policiales que no tienen ni cita previa ni son de urgencias. A esos los reubicamos para esa tarde o para el día siguiente, pero nosotros atendemos a todos los ciudadanos.