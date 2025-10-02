Aviso del Banco de España si te piden el DNI cuando vas a pagar con tarjeta: la respuesta que debes dar

En los últimos tiempos, el uso de tarjetas de crédito y débito se ha disparado, consolidándose como uno de los métodos de pago más habituales entre los consumidores. Sin embargo, aunque pagar con tarjeta es una opción práctica y segura, en algunos casos es posible que, al realizar un pago, se nos solicite mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para completar la compra. Pero, ¿realmente es necesario? El Banco de España ha aclarado que no existe una normativa concreta que obligue a los consumidores a presentar su DNI al pagar con tarjeta, por lo que este requerimiento depende de las políticas internas de cada establecimiento.

En muchas ocasiones, los comercios solicitan este documento con el fin de evitar fraudes o errores en las transacciones, sobre todo en un contexto donde las estafas están a la orden del día. Esta medida de seguridad se implementó hace algunos años, especialmente en aquellos comercios que no contaban con tecnologías avanzadas de seguridad en los sistemas de pago. Por lo tanto, aunque hoy en día el uso de códigos PIN, chips y pagos contactless ofrece una capa extra de protección, algunos establecimientos aún mantienen la práctica de pedir el DNI.

La razón detrás de la solicitud del DNI al pagar con tarjeta

Si bien no existe una obligación legal que exija la presentación del DNI al pagar con tarjeta, el Banco de España explica que es una práctica que algunos establecimientos pueden llevar a cabo debido a sus políticas internas. Esta solicitud de identificación se suele hacer para confirmar que la persona que está utilizando la tarjeta es realmente su titular y evitar posibles fraudes.

Las tarjetas, por muy avanzadas que sean, siguen siendo un objetivo frecuente para los estafadores, que intentan hacerse con los datos bancarios de otras personas para realizar compras ilegales. Para prevenir este tipo de situaciones, muchos comercios consideran necesario verificar la identidad de quien está realizando la compra.

Este tipo de verificación se implementó hace años, cuando las tarjetas de crédito y débito no contaban con la seguridad que tienen hoy, como el chip EMV o el uso de códigos PIN. En esa época, se solía pedir al cliente que firmara un recibo y, en muchos casos, se le solicitaba que presentara su DNI para asegurarse de que los datos coincidían.

Si bien este procedimiento ha quedado obsoleto en gran parte gracias a los avances tecnológicos, aún hay comercios que, por precaución, optan por seguir solicitando la identificación de la persona. En estos casos, la intención es proteger tanto al consumidor como al propio negocio de posibles fraudes.

¿Pueden negar el pago?

En general, no estás obligado a mostrar el DNI en todos los comercios. Aunque esta solicitud se realice por cuestiones de seguridad, no existe ninguna ley que obligue a un establecimiento a pedir este documento para completar una compra. Si te niegan la venta por no presentar tu DNI, el Banco de España aclara que esto es una práctica interna del establecimiento y no una obligación legal.

En este sentido, el cliente siempre tiene derecho a solicitar una copia de la transacción para verificar que el importe cobrado es correcto. Esto es especialmente importante si hay algún tipo de duda sobre el proceso de pago o si crees que ha podido producirse un error en la facturación. Tener un recibo o comprobante de la transacción es una manera de asegurarte de que no se ha realizado un cargo indebido o que no se ha producido ningún tipo de fraude.

Evolución de la seguridad

Hoy en día, la mayoría de las tarjetas de crédito y débito están equipadas con avanzados sistemas de seguridad que dificultan mucho la posibilidad de fraude. El chip EMV, por ejemplo, genera un código único para cada transacción, lo que hace casi imposible duplicar una tarjeta. Además, el uso de códigos PIN y la opción de pagar mediante tecnologías sin contacto (contactless) ha permitido que las transacciones sean más rápidas y seguras.

Gracias a estos avances, la necesidad de pedir el DNI para verificar una compra ha disminuido considerablemente. Sin embargo, esto no significa que no puedan surgir situaciones en las que se decida solicitar este documento, especialmente si se trata de compras grandes o si el sistema de pago no permite una validación instantánea de la identidad del titular de la tarjeta.

Las entidades bancarias y los comercios están muy concienciados sobre la seguridad en las transacciones, y la mayoría de las tarjetas de crédito y débito cuentan con sistemas de protección como la autenticación de dos factores, que requiere una validación adicional a través de un mensaje o una aplicación móvil. Estos sistemas adicionales, como la verificación por SMS o las claves dinámicas, hacen que las tarjetas sean más seguras y, por tanto, reducen la necesidad de solicitar el DNI en muchos casos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque estas medidas son muy eficaces, no son infalibles, y los comercios continúan tomando precauciones adicionales para protegerse de posibles fraudes.