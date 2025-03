Ni azar ni casualidad: el motivo por el que te ha tocado tu letra del DNI

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un elemento fundamental para realizar una gran cantidad de trámites, y aunque todos conocemos nuestro número del DNI, pocos saben realmente cómo se obtiene la letra que lo acompaña. Esta letra no es aleatoria, ni tiene un proceso arbitrario detrás. De hecho, existe una fórmula matemática que determina qué letra corresponde a cada número de identificación.

Laura, una conocida profesora de matemáticas en redes sociales, ha explicado este proceso de manera sencilla a través de un vídeo en su cuenta de TikTok, donde desvela cómo funciona este mecanismo. La letra forma parte del Número de Identificación Fiscal (NIF), el código utilizado por la Agencia Tributaria para identificar a cada ciudadano y, en muchos casos, a las empresas. El NIF es esencial para realizar casi todos los trámites administrativos y fiscales, desde presentar declaraciones de impuestos hasta registrar una empresa o realizar transacciones bancarias.

¿Por qué te ha tocado tu letra del DNI?

Aunque parezca una curiosidad sin importancia, el proceso que determina la letra del DNI tiene una base matemática sólida. Al dividir el número del DNI entre 23, se obtiene un cociente y un resto. El cociente es la parte entera del resultado de la división, y el resto es el número que sobra después de hacer la división. Lo que realmente importa es ese resto, ya que se utiliza para determinar la letra que aparecerá en el documento. Este resto se correlaciona con un conjunto de letras predefinido en una tabla oficial, y así, dependiendo del número que reste, se asigna una letra específica.

Por ejemplo, si al dividir el número de tu DNI entre 23 obtienes un resto de 17, la letra correspondiente será la «V». Este proceso, que parece sencillo, tiene una razón lógica: permite una mejor organización de los documentos y asegura que cada número de DNI se asocie con una letra única. Esto, a su vez, facilita la identificación de personas en el sistema administrativo y previene errores o duplicaciones. De hecho, el uso de una letra como parte del DNI también ayuda a evitar confusiones al introducir los datos en formularios o bases de datos, especialmente en situaciones en las que las personas tienen nombres y apellidos similares.

Este método de asignación de letras no es algo reciente, sino que se introdujo en la legislación española hace varias décadas, cuando se instauró el sistema del DNI en su forma actual. Lo curioso de este sistema es que el número 23 no es aleatorio, sino que se eligió por una razón bastante práctica: es el número de letras del abecedario español, si no contamos la «ñ». Esta decisión facilita el proceso matemático y permite que se pueda gestionar de manera más eficiente. Además, al ser un número relativamente pequeño, también asegura que haya suficiente variedad de combinaciones posibles para todos los ciudadanos.

El hecho de que algo tan cotidiano como la letra del DNI esté basado en un principio matemático demuestra cuán influyente es la matemática en nuestras vidas diarias, incluso cuando no somos conscientes de ello. Al igual que otros sistemas matemáticos que usamos sin pensarlo, como los códigos de barras o los números de teléfono, el sistema de la letra del DNI refleja cómo la lógica matemática puede mejorar la eficiencia y precisión en la vida cotidiana.

Los datos más interesantes

Entre las muchas historias que rodean al DNI, destaca que fue creado en 1944, pero no fue hasta 1951 cuando se expidió el primer documento, siendo el número 1 reservado para el dictador Francisco Franco. Lo curioso es que, aunque Franco tuvo el primer número, no fue él quien recibió el primer DNI expedido, sino una mujer llamada Eva García Ayala, quien se lo entregaron con el número 19.103.001. Además, Zaragoza fue la primera ciudad en la que se comenzó a expedir el DNI en 1951, marcando un hito en la historia del documento.

Al principio, los documentos se asignaban manualmente. De hecho, en los primeros años, hubo muchos errores en los registros. En 1987, se detectó que el 30% de los DNI registrados en las bases de datos de Hacienda contenían errores debido a la asignación manual de los números. Fue hasta 1991 cuando se implementaron sistemas más eficientes para evitar estos fallos.

Por otro lado, el último número en la parte de atrás del DNI es un dígito de control OCR, que se utiliza para verificar la identidad de la persona mediante la lectura óptica, lo que facilita el proceso en las bases de datos. Además, los ciudadanos deben ser conscientes de que el DNI tiene diferentes periodos de validez dependiendo de su edad, lo que implica renovaciones periódicas para mantener el documento actualizado.

Finalmente, cabe señalar que la Familia Real tiene sus números de DNI reservados. El Rey Juan Carlos, por ejemplo, tiene el número 10, mientras que su esposa, la Reina Sofía, tiene el 11. Sin embargo, hay un número que nunca se utilizó: el 13, por ser considerado de mala suerte. De este modo, el número 13 fue omitido en la secuencia, y la Infanta Cristina recibió el 14.