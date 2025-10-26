Miles de personas se han citado este domingo en Palma para la X Carrera Solidaria Mallorca en Marcha contra el Cáncer. Los asistentes han desafiado a la lluvia y han llenado las calles de la capital balear en el evento deportivo organizado anualmente por la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares.

La carrera ha contado con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, o el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Como curiosidad, ninguno de los dos ha querido utilizar un paraguas para protegerse de las precipitaciones y se han mojado como el resto de los participantes.

En declaraciones a los medios de comunicación, la mandataria balear ha expresado que «es un motivo de orgullo, satisfacción y alegría» ver a miles de personas, toda una «marea rosa», que «a pesar de las inclemencias del tiempo», ha salido a las calles a correr o caminar contra el cáncer. En una jornada en que, para la líder autonómica, «la solidaridad del pueblo balear ha vuelto ha quedar demostrada».

Prohens ha querido, por tanto, «agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer la organización de estas iniciativas» y poner en valor la altísima participación en las distintas carreras, demostrando que «todo el mundo está unido contra el cáncer». Pues, «cuando se dice la palabra cáncer todo el mundo está más sensibilizado que nunca porque todo el mundo ha tenido o tiene algún caso en el en torno», ha añadido.

Así, la presidenta ha concluido sus palabras trasladando «todo el apoyo a la investigación, a la prevención y a jornadas como esta que», en su opinión, «ponen de manifiesto no solo la solidaridad si no también la empatía con una enfermedad tan extendida a día de hoy».

La carrera solidaria también ha contado con la presencia de la segunda teniente de alcalde de Servicios Sociales, Lourdes Roca, y el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, quien ha optado por participar junto con Galmés en la ‘Carrera Open’ de los 8 kilómetros.