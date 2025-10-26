Ni papel ni sal: el sencillo truco de los fruteros profesionales para asar castañas en el microondas de casa

Las castañas son uno de los grandes símbolos del otoño, un fruto que recuerda a momentos de hogar, mantas y tardes frías. Su sabor dulce y textura suave las convierten en el snack ideal para cualquier merienda o cena. Además, asarlas en casa llena el ambiente de un aroma reconfortante.

Existe una técnica práctica y eficaz que los expertos fruteros utilizan para preparar castañas perfectas en pocos minutos y con un sólo ingrediente. Este truco convierte el microondas en el mejor aliado para cocinar castañas asadas. ¿Quieres saber cuál es?

Cómo asar castañas en el microondas sin papel ni sal: éste es el método profesional

Los especialistas en el manejo de este fruto seco recomiendan un sistema basado en el poder del vapor. Según explican desde Mercado Diego de León, lo primero es elegir castañas grandes, firmes y sin imperfecciones. Cuanto más homogéneas sean en tamaño y color, mejor será el resultado final.

Una vez limpias bajo el grifo, llega el paso más importante: realizar un corte en la parte abombada de la cáscara, preferiblemente en forma de X. Este pequeño gesto evita que las castañas exploten durante la cocción y facilita después el pelado.

El secreto de los fruteros está en añadir un poco de agua en el fondo del recipiente donde se colocarán las castañas (siempre en una sola capa) antes de cubrirlo con una tapa o film apto para microondas.

Al calentarse, el agua se convierte en vapor, cocinando el interior de manera uniforme y sin necesidad de papel o sal. Así lograrás castañas tiernas y aromáticas, listas en apenas 5 minutos.

Tiempo y técnica para cocinar castañas en microondas perfectamente

La cocción se realiza a máxima potencia entre 4 y 5 minutos, aunque conviene revisar su punto a partir del cuarto minuto, ya que cada microondas varía en intensidad. Una vez listas, se deben dejar reposar unos minutos antes de pelarlas. Ese breve descanso permite que el vapor suavice la piel, facilitando su retirada sin esfuerzo.

Como alternativa, El Mueble recuerda que también pueden asarse al horno (200 °C, 10 minutos por cada lado) o hervirse durante unos 20 minutos. Sin embargo, el método del microondas sigue siendo el más rápido y limpio, ideal para quienes buscan disfrutar de este clásico sin invertir demasiado tiempo.

Beneficios nutricionales y consejos para conservar castañas asadas

Además de su inconfundible sabor, las castañas destacan por su perfil nutricional. Son ricas en carbohidratos, fibra y minerales como el hierro, el zinc y el magnesio. También aportan vitaminas del grupo B y ácido fólico, lo que las convierte en una fuente de energía saludable y de fácil digestión.

Si sobran, pueden conservarse en la nevera hasta tres días dentro de un recipiente hermético o congelarse sin perder textura ni sabor.

Las castañas son tan versátiles que pueden utilizarse en infinidad de recetas más allá de las clásicas asadas. Se pueden añadir a guisos otoñales para darles un toque dulce y cremoso, o triturarlas para elaborar purés y cremas reconfortantes.

En repostería, son un ingrediente estrella en bizcochos, tartas y mousse. También combinan de maravilla con arroces o carnes.