No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 19 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia fueron testigos de cómo Pelin y su bebé se debaten entre la vida y la muerte. Los médicos advierten a sus familiares de la gravedad de la situación. Es por eso que Ferit no puede evitar sentirse profundamente preocupado por ambos. Seyran no duda en hacer todo lo que está en su mano para apoyarle en estos momentos tan sumamente complicados que está atravesando.

Lejos de que todo quede ahí, hemos observado cómo Orhan está sufriendo en prisión, puesto que alguien ha planeado acabar con él. Es por eso que, al ser consciente de la gravedad de la situación, Halis se muestra dispuesto a sacarle, pero ya es demasiado tarde. Y todo porque le han acusado de apuñalamiento, a pesar de que él no ha hecho absolutamente nada. Pero no todo queda ahí, puesto que Halis ordena hacer una prueba de paternidad al bebé de Halis y los resultados confirman que el verdadero padre es Serter. Aun así, por desgracia, no pueden hacer absolutamente nada por salvar la vida de ese bebé. Por si fuera poco, Pelin está cada vez más grave, hasta tal punto que pide ver a Ferit para poder despedirse para siempre.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 26 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Pelin logra sobrevivir pero, tras enterarse de que ha perdido a su bebé y de que el padre era Serter, se queda completamente hundida. Es más, no tiene ganas de seguir viviendo. Seyran continúa viendo a Ferit, por lo que cree que su padre va a volver a encerrarla como castigo.

Lo que no esperaba es que Kazim fuese a demostrarle que está intentando cambiar. Algo que le ha sorprendido y le ha emocionado a partes iguales. Es más, le ha montado una habitación muy especial para que pueda pintar. En cuanto a Ferit, se siente dichoso al tener la oportunidad de lanzar su propia marca. ¡Está contentísimo!

Pero no lo suficiente, puesto que confiesa a Seyran que le encantaría compartir esa felicidad con ella. Al fin y al cabo, a pesar de todo lo que han vivido, no se imagina una vida sin estar junto a su lado. Cada vez está más seguro de que la joven es el amor de su vida. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.