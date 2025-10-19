Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 12 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Ferit tiene un tenso enfrentamiento con Serter para que les deje en paz. Este último, por su parte, tiene cada vez más claro que él también puede ser el padre del bebé que está esperando Pelin. Por lo tanto, no va a parar hasta aclarar esta situación, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. En cuanto a Pelin, no duda en mentir a Ferit, prometiéndole que no ha estado con ningún otro hombre.

Lejos de que todo quede ahí, deja muy claro que no quiere hacerse una prueba de paternidad, bajo ningún concepto. Algo que complica, aún más, toda la situación. En cuanto a Ferit, se siente incapaz de olvidar a Seyran, por lo que no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacérselo saber. Ella, por su parte, tiene claro que ha perdido toda la confianza que tenía en él, después de haber sido el culpable de todo su sufrimiento. Seyran, por su parte, ha conseguido convencer a su padre para que retire la denuncia contra Orhan. A pesar de todo, en prisión le tienden una trampa con el fin de que salga acusado de apuñalamiento y no logre la libertad. Serter acude a la mansión para hablar con Halis, mientras que Pelin pierde el control de la situación. La llevan al hospital y el doctor tiene malas noticias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 19 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Pelin y su bebé se encuentran entre la vida y la muerte. Tanto es así que los médicos no dudan en advertir a sus familiares de la gravedad de la situación. Como no puede ser de otra forma, Ferit está profundamente preocupado por ambos.

Es por eso que Seyran no ha dudado en apoyarle en estos complicados momentos. En cuanto a Orhan, está sufriendo muchísimo en prisión, puesto que alguien ha planeado acabar con él, a como dé lugar. Halis decide sacarle, pero ya es demasiado tarde, puesto que le han acusado de algo tan grave como es de apuñalar a alguien a pesar de que no ha hecho nada.

Lejos de que todo quede ahí, Halis ha ordenado hacer una prueba de paternidad y los resultados no tardan en llegar: el verdadero padre era Serter. Por desgracia, no pueden hacer absolutamente nada por salvar la vida del bebé. Pelin está muy grave, por lo que pide ver a Ferit para despedirse. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.