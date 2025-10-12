Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse con los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 5 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Seyran no duda un solo segundo en avisar a la policía, y todo con la firme intención de que detengan a Orhan. Él, como no podía ser de otra forma, le suplica que le dejen en libertad. Es entonces cuando Ferit opta por prometer a su padre que le va a sacar de prisión lo antes posible, sin importar las posibles consecuencias, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, Pelin se ve sorprendida al recibir una llamada de Serter. Una situación que, evidentemente, le pone muy nerviosa. Tanto es así que la joven acaba en el hospital y es allí donde confiesa a su madre y prima que el padre de su hijo podría ser Serter. Halis aparece en comisaría y trata con mucho desprecio a su propio hijo. Es más, decide que no va a ayudarle para tratar de que madure de una vez por todas. Un paso que ha dado a pesar de que Orhan le ruega que mueva ficha, puesto que es consciente de que no va a sobrevivir en la cárcel. Kazim se recupera en el hospital, pero no siente sus piernas. Además, el hecho de haber estado al borde de la muerte le hace recapacitar, y promete a su familia que, a pesar de todo, cambiará. Todo ello mientras Ferit pide a Seyran que retiren la denuncia.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 12 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Ferit tiene un tenso enfrentamiento con Serter, y todo para que les deje en paz. Este último no duda en insistir en que él también puede ser el padre del bebé. Pelin decide mentir a Ferit y le promete que no ha estado con ningún otro hombre.

Lo que es un hecho es que no quiere hacerse una prueba de paternidad, bajo ningún concepto. En cuanto a Ferit, se sincera con Seyran al hacerle saber que es incapaz de olvidarla. Ella, por su parte y después de todo lo que han vivido, reconoce que ha perdido toda la confianza que tenía en él. ¡El sufrimiento que ha tenido ha hecho mella en ambos!

Seyran logra convencer a su padre para que retire la denuncia contra Orhan. Aun así, en la cárcel, tienen una trampa al padre de Ferit para acusarle de apuñalamiento e impedir su libertad. Serter acude a la mansión y habla con Halis. Nada más enterarse, Pelin pierde el control y comienza a gritar, víctima de la angustia. La llevan al hospital de urgencia y el doctor tiene malas noticias. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.