Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Ferit hace una inesperada petición a Seyran
Tiene vinculación con Orhan
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado domingo 28 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Ferit no ha dudado un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para tratar de salvar la vida de Kazim. Así pues, se lo lleva a toda prisa al hospital. Dado su delicado estado de salud, Kazim se encuentra en cuidados intensivos y su familia está profundamente preocupada por él. ¿Logrará salvarse?
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Ferit es absolutamente incapaz de comprender cómo su propio padre es el culpable de todo lo ocurrido. Aun así, promete no solamente protegerle, sino también ayudarle a escapar. Kazim ha desvelado a sus hijas que Orhan ha ordenado que acaben con su vida. Es por eso que no duda en suplicar a ambas que hagan todo lo necesario para lograr hacer justicia. En cuanto a Orhan, gracias a Ferit y Gülgün, tiene todo preparado para escapar. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que su futuro da un giro completamente inesperado. Y todo por la repentina aparición de Seyran en el último momento.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 5 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Seyran no va a dudar un solo segundo en avisar a la policía. Y todo para que detengan, de una vez por todas, a Orhan. Él suplica que le dejen en libertad. Ferit opta por prometer a su padre que va a sacarle de prisión a la mayor brevedad posible.
Por si fuera poco, Pelin recibe una llamada de Serter que le produce mucho nerviosismo. Tanto es así que se ve obligada a acudir de urgencia al hospital. Es allí cuando confiesa tanto a su madre como a su prima que el padre de su hijo podría ser, precisamente, Serter. Halis aparece en comisaría y trata con cierto desprecio a su hijo.
Es más, toma la decisión de no ayudarle para que madure. Y lo hace a pesar de que Orhan le ruega que haga algo, puesto que no sobrevivirá en prisión. Kazim se recupera en el hospital, pero no siente una de sus piernas. Por si fuera poco, el hecho de estar al borde de la muerte, le ha hecho recapacitar. Ferit pide a Seyran que retire la denuncia. Aunque ella hará todo lo posible, pero Kazim le impide dar ese paso. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3