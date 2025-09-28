No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 21 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Kaya no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a Halis que su madre tiene doble personalidad. Es más, decide echarle en cara el hecho de haberles abandonado durante tantos años. Seyran decide buscarse la vida como puede, hasta tal punto que decide aceptar un trabajo en el que tiene que disfrazarse de payaso en un centro comercial.

Lo que la joven ni tan siquiera imaginaba es que iba a encontrarse a Ferit comiendo y disfrutando de una preciosa velada con otra mujer. Pelin, por su parte, estaba convencida de que iba a casarse con Ferit al estar embarazada, pero no tarda en caer en la cuenta de algo: él no la quiere, y no lo hará jamás. Lejos de que todo quede ahí, no duda en montarle una nueva escena de celos, lo que provoca que Ferit acabe profundamente enfadado con ella. Por si fuera poco, Ferit se muestra más que decidido a hacer todo lo que sea necesario para crear una colección de joyas con su propio nombre. Todo ello mientras Orhan lanza la orden de que rapten a Kazim, y este acaba gravemente herido. Ferit parece haber logrado encontrarle, pero puede que sea demasiado tarde.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 28 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta exitosa y sorprendente serie turca van a poder ser testigos de cómo Ferit no va a dudar en hacer todo lo que está en su mano por intentar salvarle la vida a Kazim. Tanto es así que le lleva a toda prisa al hospital. El padre de Seyran se encuentra en cuidados intensivos y la familia se muestra profundamente preocupada por su salud.

Lejos de que todo quede ahí, Ferit es incapaz de comprender cómo su propio padre es culpable de lo que ha sucedido. Aun así, no solamente promete protegerle sino también ayudarle a escapar. Kazim cuenta a sus hijas que Orhan ha ordenado que le maten y suplica que hagan justicia, a como dé lugar.

Pero no todo queda ahí, parece ser que Orhan lo tiene todo más que preparado para escapar, gracias a Ferit y a Gülgül. Eso sí, su futuro acaba dando un giro completamente radical con la impactante aparición de Seyran en el último momento. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.