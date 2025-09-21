Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran se encuentra a Ferit con otra mujer
Pelin monta a Ferit una escena de celos
Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 14 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Ferit no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tender una trampa a Seyran. Y todo con la firme intención de dejarla en mal lugar frente a toda la prensa. Ella, por su parte, se muestra fuerte ante él. Tanto es así que le hace saber que seguirá adelante, pase lo que pase y sin importar las consecuencias.
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Gülgün no puede evitar sentirse profundamente avergonzada con su hijo. Hasta tal punto que cree firmemente que no tiene dignidad. Por si fuera poco, decide echarle de casa por lo sumamente mal que ha tratado a Seyran. En cuanto a Ferit, se muestra decidido a que su abuelo se sienta profundamente orgulloso de él, por lo que toma la decisión de empezar a trabajar en su empresa. Pelin, por su parte, continúa insistiendo en que quiere formar una familia y casarse con Ferit. Todo ello mientras Nükhet finalmente se casa y Kaya rompe a llorar como nunca antes. Está profundamente afectado y dice que está al límite. ¡Es un hecho que no puede más! Sefika ha confesado tanto a Gülgün como a Seyran que Latif es quien ha hecho los diseños de la marca Halis Korhan.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 21 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Kaya no va a dudar un solo segundo en confesar a Halis que su madre tiene doble personalidad. Es más, no tarda en echarles en cara haberles abandonado durante tantísimos años.
Lejos de que todo quede ahí, Seyran no tarda en intentar buscarse la vida como puede. Hasta tal punto que decide aceptar un trabajo en el que debe disfrazarse de payaso en un centro comercial. Lo que la joven ni tan siquiera imagina es que va a encontrarse a Ferit comiendo con otra mujer. Pelin, por su parte, estaba convencida de que, al estar embarazada, se casaría con Ferit.
Pero no tarda en darse cuenta de que, en realidad, no la quiere. Por si fuera poco, Pelin monta una nueva escena de celos que termina por hartar a Ferit. ¡El nieto de Halis acaba muy enfadado! Orhan ordena que rapten a Kazim y acaba gravemente herido. Ferit logra encontrarle, pero puede que sea demasiado tarde. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
