Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Ferit tiende una trampa a Seyran
Las cosas se complican
Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 7 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Seyran ha dado una entrevista en televisión contando lo muchísimo que ha sufrido por culpa de Ferit, pero también por la familia Korhan. Lejos de que todo quede ahí, la joven se ha animado a sincerarse como nunca respecto a los malos tratos que ha sufrido durante años por parte de su padre. Un testimonio que, como es de esperar, no deja absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos.
Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta sorprendente y exitosa serie turca han podido ser testigos de cómo Ferit no puede evitar sentirse profundamente furioso con Seyran. Y todo como consecuencia de las declaraciones que ha hecho en la entrevista. Suna, por su parte, tampoco es capaz de entender cómo su hermana ha sido capaz de hacer algo así. Es más, no duda en echarle en cara que su único objetivo ha sido buscar fama y dinero. En cuanto a Halis, ha exigido a su nieto que solucione la situación tan crítica que tiene la familia Korhan entre manos por culpa de Seyran. Si no logra cumplir con este objetivo, no le va a temblar el pulso a la hora de echarle de la mansión para siempre. Sin importar en absoluto las posibles consecuencias de esta acción.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 14 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Ferit no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tender una trampa a Seyran. Y todo con la firme intención de dejarla en muy mal lugar frente a toda la prensa. Ella, en cambio, se muestra fuerte frente a él, dejándole claro que seguirá adelante con su objetivo.
Gülgün, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente avergonzada con Ferit, puesto que cree firmemente que no tiene dignidad. Tanto es así que decide echarle de casa por lo mal que ha tratado a Seyran. Ferit quiere que Halis se sienta orgulloso de él, mientras que Pelin continúa insistiendo en su plan de formar una familia con Ferit, casándose con él.
Lejos de que todo quede ahí, Nükhet finalmente se casa y Kaya no puede evitar romper a llorar. ¿El motivo? Se siente profundamente afectado por la situación, hasta tal punto que no puede más. ¡Está al límite, como nunca antes! No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida, esta noche partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
