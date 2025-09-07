Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Ferit, furioso con Seyran por su entrevista en televisión
Seyran ha cargado públicamente contra su marido y la familia Korhan
Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 31 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Kazim no duda un solo segundo en raptar a Seyran. Eso sí, no lo hace solo, ya que le acompañan un grupo de hombres. Entre todos, llevan a la joven a una casa en mitad del campo, con el objetivo de que no pueda ser localizada. Al llegar, Kazim intenta convencer a su hija para que conceda una entrevista en televisión para hablar mal de los Korhan.
Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ferit se muestra profundamente desesperado al saber que Kazim se ha llevado a Seyran. Tanto es así que no duda en hacer hasta lo imposible por rescatarla junto a Suna. Para ello, los dos abandonan la mansión a toda prisa y a escondidas. Por suerte, logran liberarla. En cuanto a Orhan, tiene miedo de que Halis revise las cuentas de la empresa y se libre de él, así que hace una firme petición a Ifakat: que se hagan tutores de Halis con la firme intención de quitarle todos sus poderes. Ferit lleva a Seyran a una de sus casas y hace hasta lo imposible por rebajar la tensión entre ellos. Lo cierto es que la joven se niega a seguir sufriendo. Los dos terminan discutiendo y haciéndose reproches. Ferit se marcha y la deja sola, lo que provoca que Seyran tome una decisión que no deja indiferente a nadie.
¿Qué sucede en el capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 7 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Seyran no ha dudado un solo segundo en conceder una entrevista en televisión contando todo lo que ha sufrido por culpa de Ferit y de los Korhan. Lejos de que todo quede ahí, también se ha pronunciado sobre los malos tratos recibidos por parte de su padre.
Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Ferit se enfada muchísimo con Seyran y el resto de su familia. Suna tampoco es capaz de entender cómo su hermana ha dado ese paso. Tanto es así que no duda en recriminarle que lo único que buscaba era fama y dinero. ¡No le ha importado nada más!
En cuanto a Halis, se reúne a toda prisa con su nieto para que solucione, de una vez por todas, la situación tan crítica que tiene entre manos por culpa de su mujer. De no lograrlo, no va a dudar en echarle de la mansión para siempre. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
