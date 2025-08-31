No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 24 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Nükhet no duda un solo segundo en amenazar con casarse, como venganza contra su hijo por haber contraído matrimonio con Suna. Seyran se muestra profundamente emocionada porque va a dar sus primeras clases para poder ganar algo de dinero. Poco a poco, a pesar de los duros golpes, parece que todo va saliendo como ella esperaba.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido observar cómo Ferit se muestra decidido a trabajar en la empresa de su abuelo. Para conseguir su cometido, lleva diversos diseños para que sean valorados. En cuanto a Pelin, se muda a la mansión, puesto que Halis quiere tener a su futuro bisnieto cerca. Todo ello mientras Gülgün está decidida a pedir el divorcio, pero Halis se niega en rotundo a que dé ese paso, consciente de las circunstancias. Es por eso que la madre de Ferit, visiblemente desesperada, decide hacer las maletas para marcharse para siempre. Eso sí, no sabe a quién acudir hasta que decide recurrir a Seyran, que no duda en acogerla en su casa. Ferit no tarda en descubrir que su madre está con Seyran, por lo que va a recogerla. Al llegar, la pareja tiene un nuevo encuentro, que termina con ambos visiblemente afectados, a la par que tristes.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 31 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Kazim no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para raptar a Seyran. No lo hace solo, puesto que cuenta con un grupo de hombres a sus órdenes. Así pues, optan por llevarla a una casa en mitad del campo, para que esté incomunicada.

Al llegar, Kazim trata de convencer a su hija para que ofrezca una entrevista en televisión para hablar de los Korhan. Ferit se muestra profundamente desesperado al descubrir que Kazim se ha llevado a Seyran. Así pues, recurre a Suna para unir fuerzas y rescatarla antes de que sea demasiado tarde. ¡Y consiguen su cometido!

Ferit decide llevar a Seyran a una de sus casas, donde trata de rebajar la tensión entre ambos. Ella, por su parte, es incapaz de aguantar más mentiras. Los dos acaban teniendo una tensa discusión, hasta que Ferit se marcha, dejándola sola. Seyran estalla y toma una decisión que no va a dejar indiferente a nadie. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.