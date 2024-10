Confirmada la fecha: adiós al cambio de hora en España a partir de este día

El cambio de hora en España pasará a la historia a partir de este día, habrá llegado el momento de decirle adiós para siempre. Justo lo que necesitamos para acabar de una vez por todas con este elemento que quizás hasta la fecha nos había causado más de un detalle de excepción. Habrá llegado ese momento en el que debemos empezar a generar algunos recursos distintos a lo que nos imaginamos. En breve volveremos a sufrir las consecuencias de este cambio.

La fecha del cambio de hora la tenemos anotada en el calendario y en realidad, puede acabar siendo un primer paso hacia el fin de esta manera de empezar a calcular algunas situaciones que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Toca ver qué es lo que podemos empezar a visualizar de tal forma que conseguiremos volver a entrar en ese debate, de sí, realmente este cambio de hora acaba siendo especialmente beneficioso para todo o si, por el contrario, supone un problema mayor. La realidad es que estamos ante un debate que tiene sus consecuencias y quizás la primera de ellas sea acabar de una vez por todas con ese cambio de hora.

La fecha del cambio de hora está confirmada

Este 2024 no podemos escapar de un cambio de hora que tenemos a la vuelta de la esquina. En breve vamos a tener algunos elementos que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Es como si el tiempo estuviera siendo un problema para muchos que ven como se reduce.

En realidad, se hace para ganarlo, ya que en breve el reloj se retrasará para darnos una hora de más. Pero cuidado, porque este cambio, puede convertirse en un auténtico problema para muchos, ya que la noche caerá mucho antes de lo que estamos acostumbrados, por lo que tendremos que acostumbrarnos a esta marcada oscuridad.

Notaremos como el paso del tiempo acabará siendo una dura realidad en esos días en los que las cosas acabarán marcando una diferencia significativa. Las cosas siempre acabarán siendo lo que marquen la diferencia. Podemos ver como determinados elementos nos golpean de lleno y pueden acabar generando más de un problema.

Ese cambio de hora que tenemos por delante llegará y quizás acabe siendo uno de los últimos de la temporada, si tenemos en cuenta lo que dicen los expertos.

Adiós al cambio de hora en España a partir de este día

Hace años que el debate del cambio de hora va cobrando fuerza. En teoría se debe emplear este tipo de elemento para dar lugar a algunos cambios significativos que hasta el momento jamás habríamos imaginado. Pero en esencia estamos ante una serie de detalles que son fundamentales.

Habrá llegado ese momento en el que tendremos por delante una situación que podría acabar siendo la que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante. Veremos como el día parece que se hace más corto y el tiempo que teníamos para nosotros, desaparece.

Las tardes de oscuridad en favor de unas mañanas en las que el Sol saldrá antes quizás tengan los días contados. Es el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando y en la manera de poder afrontarlo. De una manera o de otra, estamos ante el final de un ciclo.

Aquellos días sin poder despertarnos a la hora y en los que nos cuesta dormirnos, sin contar con lo que supone este importante cambio de ciclo que debemos tener en cuenta. En breve quizás recordemos este cambio de horario como una anécdota de lo que está por llegar, un destacado cambio que se ha convertido en algo que tiene fecha final.

En el BOE se explica que: «debido al excepcional interés de esta materia, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 7 de septiembre de 2018, se creó una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial, encargada de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central. Ello respondía también al inicio de un proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE, que dio lugar a la presentación por la Comisión Europea de una propuesta de Directiva que eliminaba los cambios de hora estacionales. No obstante, dicha propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora. En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la Comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad».

Además de darnos con las que pueden ser las últimas fechas de un cambio de horario que parece que tiene los días contados: