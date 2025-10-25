Un residente de una residencia de mayores en Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha muerto en un incendio. Las llamas obligaron, además, al desalojo de 96 usuarios, varios de ellos afectados por inhalación de humo, fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso al servicio de atención de urgencias de la región por el incendio se producía pasadas las 6.00 horas de este sábado desde la calle Dulcinea de la citada localidad.

En este incendio en la residencia de mayores, de los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) y los otros cinco son recogidos por familiares.

Asimismo, dos trabajadoras, de 54 y 56 años, han sido trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, junto a un tercer residente, que ha sido trasladada por su familia, informa Ep.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Daimiel y de Ciudad Real, así como una UVI, siete ambulancias y Cruz Roja. El incendio ya está extinguido.

Noticia en elaboración