Scariolo, tras su debut en el Fibwi: «Me están ayudando mucho»

Alessandro Scariolo vivió el pasado domingo su debut oficial con el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. El base malagueño jugó sus primeros minutos a las órdenes de Pablo Cano tras cerrarse el pasado viernes su fichaje y aportó seis puntos en la victoria del equipo palmesano ante el Grupo Ureta Tizona Burgos. “Fue todo muy rápido y repentino pero tanto el staff como los compañeros me han acogido muy bien desde el primer día ayudándome con el tema de las jugadas y a adaptarme un poco. Ha sido mucho más fácil y cómodo de lo que me esperaba”, ha explicado hoy el nuevo jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que ha explicado su llegada al club.

“Me apareció la oportunidad de venir al Fibwi. Creo que estoy capacitado para jugar en esta liga y hacerlo bien. No me lo pensé mucho y no ha sido nada personal, pensé que era lo que me podía venir mejor, era una buena oportunidad con un buen rol en el equipo y aquí estamos”, señala Scariolo que sobre incorporarse al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en el actual momento liguero del equipo ha apuntado: “Es una gran oportunidad. Más allá de como iban y demás me llamaba la atención el estilo de juego. Ya me he enfrentado con ellos varias veces estos dos años y lo que más me ha sorprendido es el grupo humano. Era una oportunidad que veía apetecible y también había hablado con Pablo y al final, se cierra una puerta y se abre un portón”.

Sobre su adaptación ha comentado Alessandro Scariolo que “me estoy adaptando mejor de lo que pensaba. Pablo me mandó un vídeo muy largo con el playbook y pensé que podía ser complicado pero entrenando y viendo el vídeo ha ido bien. Me han ayudado mucho los compañeros y el staff con eso”. De hecho, durante el partido del pasado domingo se pudo ver en varias ocasiones al propio Alessandro Scariolo intercambiar opiniones con Jorge Martínez. “Jorge me está ayudando mucho. Tener el apoyo de Jorge y de los compañeros que no te presionan y te quieren ayudar porque entienden la situación ayuda. Desde el principio me han dicho que sea yo, sin volverme loco claro. Todo ayuda y Jorge es un grande”, ha señalado Scariolo agradeciendo así el apoyo del segundo capitán del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma el día de su debut.