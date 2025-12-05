Alessandro Scariolo deja el Palmer y se va…al Fibwi

Alessandro Scariolo, hijo de Sergio Scariolo, ha protagonizado hoy un singular trasvase. El base, de 24 años, ha causado baja en el Palmer Basket y se ha ido a su máximo rival, el Fiwbi Palma, que ha anunciado su fichaje inmediatamente después de rescindir su contrato con el máximo rival. Scariolo está ya a las órdenes de Pablo Cano.

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha cerrado la incorporación de Alessandro Scariolo. Nacido en Málaga el 21 de octubre de 2001 y de 1,90 metros de altura. Scariolo se incorpora a la disciplina del equipo entrenado por Pablo Cano tras finalizar su vinculación con el Palmer Basket Mallorca. Jugador de talento, Alessandro se incorpora para reforzar la plantilla y aportar minutos y juego al equipo. El ya nuevo jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet ha conocido hoy a sus nuevos compañeros y ha trabajado por primera vez a las órdenes de Pablo Cano.

Tras formarse en la cantera del Unicaja Málaga y seguir creciendo en el baloncesto universitario estadounidense, Alessandro Scariolo se incorporaba a las filas del Lobe Huesca La Magia en la temporada 2023-24 jugando un total de 26 encuentros promediando 22,10 minutos de partido en los que anotó 10,9 puntos, capturó 2,7 rebotes y repartió 2,8 asistencias. En la temporada 2024-25, el jugador andaluz se incorporó a las filas del Palmer Basket Mallorca Palma donde jugó, entre Copa de España, Liga Regular y eliminatorias de ascenso un total de 25 encuentros promediando una media de 18,24 minutos por partido en los que anotó 8,4 puntos, capturó tres rebotes y repartió 3,1 asistencias por encuentro.

En esta campaña, Scariolo ha jugado un total de ocho partidos promediando una media de 11,5 minutos por partido anotando 4,9 puntos de media, capturando 1,6 rebotes y repartiendo una asistencia por partido.

Con este fichaje, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma suma efectivos de cara a lo que resta de temporada y sigue preparando el partido del domingo ante el Grupo Ureta CB Tizona Burgos en Son Moix.

Por su parte el Palmer dijo, en un comunicado oficial, que «Scariolo cierra su estancia en el conjunto isleño después de contribuir al equipo en el ascenso a la segunda categoría nacional. El club quiere expresar su agradecimiento a Alessandro Scariolo por la dedicación mostrada durante su período en el cuadro mallorquín y le desea mucha fortuna en sus próximos retos».