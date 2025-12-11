Leo Román ya está disponible: decidirá Arrasate

A Jagoba Arrasate se le vacía la enfermería: Leo Román está disponible y Antonio Raíllo está dispuesto a jugar el sábado pese a haber sido operado de fractura de pómulo el domingo pasado. El entrenador será el que decida, lógicamente en connivencia con los servicios médicos del club, que son los que deben valorar el riesgo de que el defensa vuelva tan pronto a los terrenos que juego cuando inicialmente no se le esperaba hasta la segunda quincena de enero.

Si Raíllo consigue jugar el sábado no cabe duda de que habrá obrado una verdadera proeza, ya que no se habrá perdido ni un solo partido pese a haber pasado por el quirófano. La fuerza de voluntad y el pundonor del cordobés son encomiables, pero hay que sopesar los pros y los contras y seguramente hasta mañana viernes no se sabrá nada. Por de pronto el jugador volverá hoy jueves a los entrenamientos después de que ayer completara la sesión preparatoriasin aparentes problemas.

En cuanto a Leo Román, está ya recuperado y en condiciones de volver a la portería tras haberse perdido seis partidos. El ibicenco jugó por última vez ante el Levante en Son Moix el pasado 26 de octubre y desde entonces Bergstrom es quien ocupa la portería, con el único intervalo del partido de Copa en Soria, en el que el titular fue Cuéllar. El meta finlandés, que comenzó muy dubitativo en Sevilla ante el Betis, ha acabado asentándose de hecho dejó su portería a cero ante el Getafe y ante el Oviedo. Lo normal es que Leo Román le sustituya ante el Elche, pero será Arrasate el que tome la decisión.

Así las cosas, dando por hecho que jugará Leo Román y que Raíllo convencerá a médico y entrenador de que está disponible, y contando con la baja segura por acumulación de amonestaciones de Samú Costa, el once inicial podría ser el formado por Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder, Morlanes, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.