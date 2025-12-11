El Parlament balear se entrega a la figura de María Corina Machado con toda la izquierda en contra

El Parlament ha aprobado una iniciativa con la que enaltece la figura de María Corina Machado y su contribución a la paz e insta al Gobierno de España a reconocerla como merecedora del Premio Nobel de la Paz. La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PP, que ha salido adelante con siete votos a favor de PP y Vox y seis en contra de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y el PSOE.

Concretamente, la iniciativa pide al Gobierno de España que reconozca a María Corina Machado como merecedora del Premio Nobel de la Paz por «su trabajo incansable de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para conseguir una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

La diputada ‘popular’ Cristina Gil, que ha defendido la iniciativa, ha defendido que María Corina Machado «es una mujer valiente, firme y decidida, que representa la esperanza de todo un pueblo sometido a un régimen corrupto y violento».

Gil ha criticado que los grupos de la izquierda en Baleares la «desprecien», así como el Gobierno de España. «Ni una sola felicitación, ni un solo gesto de apoyo, ni tan siquiera el respeto institucional que merece un Premio Nobel de la Paz», ha dicho.

Asimismo, la ‘popular’ ha subrayado, en el día de la entrega del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado «pese a la persecución y acoso, no ha abandonado a los venezolanos y ha demostrado que la lucha pacífica por la libertad es más fuerte que cualquier dictadura».

«Machado es una defensora de la paz valiente y comprometida que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad» y este galardón es «un reconocimiento indiscutible a su ejemplo extraordinario de coraje civil y a su compromiso con una transición justa y pacífica hacia la democracia», ha concluido.