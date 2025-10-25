Ni lluvia ni viento: Jorge Rey confirma cuándo llegan las nevadas a España y es antes de lo que pensábamos

Jorge Rey confirma cuándo llegan las nevadas a España y es antes de lo que pensábamos que sería. Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días.

El viento y la lluvia han acabado siendo una de las protagonistas en estos días de otoño que hasta la fecha han sido especialmente suaves. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por un cambio de tendencia que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Las señales que nos manda la naturaleza nos indican que vamos a vivir un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargado de actividad. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas, que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Ni viento ni lluvia

La lluvia ha sido una de las grandes protagonistas de estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es importante estar pendientes de algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Los expertos del tiempo que nos está esperando con ciertas novedades que acabarán marcando una diferencia importante en estos días.

La llegada del viento puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. El viento ha activado las alertas en algunos puntos del país que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo clave.

Es hora de saber lo que tenemos por delante y lo que puede acabar siendo un otoño frío o incluso un invierno anticipado. El tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Jorge Rey no trae buenas noticias a partir de la próxima semana.

Confirma Jorge Rey cuando llegan las primeras nevadas

Este vídeo del canal de Jorge Rey en redes sociales ya es viral, nos detalla con pelos y señales lo que puede pasar en estas próximas horas. De una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber qué puede pasar en estas próximas horas.

«Aunque octubre lo podamos terminar con esa sensación de anticiclón y vientos de sur, noviembre nos traerá la llegada de borrascas que incluso alimenten el frío».

Una previsión del tiempo que la AEMET refuerza en estas próximas previsiones del tiempo: «La proximidad de una baja en el suroeste hará aumentar la nubosidad en la Península de suroeste a nordeste dejando precipitaciones, que pueden ser persistentes en algunos lugares. Los cielos estarán cubiertos desde la mañana en el oeste y suroeste y con precipitaciones a partir del mediodía que pueden ser puntualmente fuertes o persistentes y acompañada de tormentas. En la segunda mitad del día, la nubosidad se extenderá a todo el territorio peninsular, con cielos cubiertos de nubes bajas y medias en la mitad suroeste y cubiertos de nubes medias y altas en el nordeste y Baleares.

Probables bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la Península así como brumas frontales en el interior peninsular y costa del Golfo de Cádiz. Temperaturas con leves ascensos en las mínimas en la mitad norte y leves descensos en la mitad sur. Aumentos leves de las máximas en el interior que pueden ser moderados en la Cordillera Cantábrica y leves descensos en el interior de la Comunidad Valenciana. En Canarias, leves descensos de máximas y mínimas en zonas altas y medianías».

Siguiendo con la misma previsión: «Vientos de componente sur en gran parte del interior y suroeste de la Península con vientos del este en el resto y cierzo en el valle del Ebro, tendiendo a últimas horas a vientos del sur excepto en las costas de Alborán, Baleares y litoral sur mediterráneo. Serán en general débiles por la mañana aumentando por la tarde a moderados en algunas zonas del oeste y litorales».

Este fin de semana vamos a tener los primeros indicios de nieve en las zonas más altas de España, con unas nevadas tímidas en el Pirineo. La cota de nieve irá bajando a medida que irán bajando unas temperaturas que harán de las suyas en estos días que tenemos por delante.