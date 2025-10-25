La AEMET lo confirma: la nieve está a punto de llegar a España y queda muy poco

La nieve está a punto de llegar a España y queda muy poco para que la AEMET confirme lo que nos está esperando. Será el momento de estar muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de pensar en sacar toda la ropa de abrigo de una vez por todas, en esta recta final de un invierno que puede acabar darnos algunos datos destacados.

Lo confirman los expertos de la AEMET

La nieve puede llegar a España en breve

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé el movimiento del sistema frontal hacia el sur y este que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares a lo largo del día, con apertura de grandes claros durante la tarde en el oeste y en las mesetas. De igual modo las precipitaciones se irán trasladando hacia el sur y este, remitiendo en el interior peninsular. No se descarta que localmente sean fuertes y con tormenta en el sudeste peninsular y mar Balear, así como en el oeste de la vertiente sur atlántica y de las Béticas orientales. En el norte, la entrada de una masa fría y húmeda postfrontal dejará cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos donde es probable que sean de nieve por encima de 1400/1800m. En Canarias, intervalos de nubes bajas y abundantes o muy abundantes nubes altas. Probables bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la Península y en Baleares».

Siguiendo con la misma previsión: «Descenso de las temperaturas en la Península y Baleares, localmente notable las máximas en el sureste y centro este peninsular y de las mínimas en el tercio sureste. Se espera un suave ascenso de las mínimas en el noroeste. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los Pirineos y dispersas en el resto de sistemas montañosos de la mitad norte. Soplarán vientos de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, moderados en litorales y flojos con intervalos de moderado en el interior. Cierzo moderado en el Ebro, intervalos de fuerte de poniente en Alborán y de componente norte en Ampurdán. Probables rachas fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán a partir del mediodía. En Canarias viento flojo con predominio de brisas». Se activarán algunas alertas: «Posibles rachas fuertes en el sur de Tarragona».

