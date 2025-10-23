Jorge Rey alerta de la llegada de la peor borrasca a estas zonas de España: «Tormentas que irán a más en…»

La alerta que ha lanzado Jorge Rey pone los pelos de punta, llega la peor borrasca en estas zonas de España, las tormentas irán a más en estas próximas jornadas. Por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, tenemos que empezar a prepararnos para avanzar claramente en un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

A medida que vamos adentrándonos en el fin de esta semana en la que los cambios han sido cada vez más intensos. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una situación que nos recuerda que estamos en un otoño de esos que no se olvidan, con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual, pero también con unas alertas que no dejan de activarse. El tiempo es el que va mandando y nos advierte de lo que nos está esperando. Son días de otoño en los que tocará estar preparados para lo peor en todos los sentidos.

La peor borrasca llega a estas zonas de España

La lluvia es una de las amenazas que vamos a tener en estos días en los que el frío, el viento y hasta la nieve harán acto de presencia. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con algunas novedades que pueden ser claves.

Estamos pendientes de una situación que hasta el momento no sabíamos y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que el tiempo hará acto de presencia en su versión más otoñal. Pensábamos que habíamos dejado de ver esta estación del año llegar, pero en realidad, la teníamos cada vez más y más cerca. Es hora de estar preparados para un importante cambio que llegará de tal forma que nos obligará a estar preparados para lo peor.

Es hora de dejar salir algunos cambios que pueden acabar de convertirse en algo muy diferente. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de seguir a un Jorge Rey que gracias a las cabañuelas sabe muy bien qué es lo que pasará. Nos preparamos con el abrigo y el paraguas en estas partes del país.

Esta es la alerta que activa Jorge Rey por lluvias y tormentas

Las redes de este joven arden por completo, Jorge Rey sabe muy bien qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Tal y como nos explica con la llegada de una borrasca que parece que va a dejar unas cantidades de lluvia y un giro radical en el tiempo nunca visto.

Coincide directamente con una AEMET que nos explica: «Se espera que un frente frio recorra la Península dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio y, salvo en regiones del extremo norte, una tendencia a abrirse claros tras su paso. No se espera que alcance Alborán ni el sureste, con cielos poco nubosos. Dejará precipitaciones durante la primera mitad del día en la mitad norte peninsular, poco probables en su extremo oriental, así como en el entorno de la meseta Sur; quedando en la segunda mitad restringidas de forma ocasional a regiones de los extremos norte y oeste peninsulares. Las lluvias serán más abundantes, con tormentas ocasionales, en el extremo noroeste y Cantábrico, con probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes en Galicia sin descartar litorales del País Vasco y norte Navarra. Con baja probabilidad podría caer algún copo de nieve en el Pirineo a una cota que irá bajando hasta los 1600/2000 metros. Tiempo estable en las islas, con intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias y cielos poco nubosos al sur.

Probabilidad de nieblas matinales en Galicia, Estrecho y principales entornos de montaña, así como de brumas frontales en el cuadrante noroeste».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Probabilidad de nieblas matinales en Galicia, Estrecho y principales entornos de montaña, así como de brumas frontales en el cuadrante noroeste.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico, y con aumentos en el tercio sur y puntos del litoral mediterráneo. Pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en Baleares y en la mitad norte peninsular, de forma notable en amplias zonas del interior norte, y se darán al final del día. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares tendiendo a establecerse la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Serán en general flojos en el extremo suroeste peninsular, y se espera que lleguen a intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este así como en Baleares. Viento de componente norte flojo a moderado en Canarias». Las alertas que llegarán a ser rojas estarán activadas y son un motivo por el que estar pendientes de la previsión del tiempo.