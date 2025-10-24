La vez que Noemí Salazar se encontró de fiesta a la Reina Letizia: «Había chicos, chicas, chiques…»

El Café Berlín, en pleno corazón de Madrid, es uno de esos lugares donde la música en vivo y la buena compañía se entrelazan con una atmósfera única. Allí fue donde Noemí Salazar, conocida diseñadora y protagonista de «Los Gipsy Kings», se encontró con alguien inesperado: la Reina Letizia. «No sé si lo puedo decir. Estaba de fiesta. En el Café Berlín, mi marido estaba tocando y ella estaba viéndolo y luego nos sentamos y le dijo ella a mi marido ¡Felicidades, habéis tocado espectacular!», contó.

«Estaba con un grupo así de amigos, había chicos, chicas, chiques, de todo». Durante el resto de la velada, Noemí no podía quitar los ojos de lo que ocurría: «Ella estaba como siguiendo el compás, ¿sabes? Porque era una jam sesion y ella estaba disfrutando de la música. Me sorprendió», confesó.

El encuentro de Noemí Salazar con la Reina Letizia

«Estaba de fiesta. En el Café Berlín, mi marido estaba tocando y ella estaba viéndolo y luego nos sentamos y le dijo ella a mi marido ¡Felicidades, habéis tocado espectacular! Y claro, yo la miro, el Antón la mira y dice ¿Se parece a la Reina Letizia? Y le dice a un muchacho, oye, esta es la reina y dice La dicen que se parece. De repente empieza a salir gente de las esquinas y se la llevaron. O sea, era ella, estuve de fiesta con la Reina Letizia».

Durante la entrevista Noemí también compartió sus reflexiones sobre otras figuras del mundo artístico. Sobre Mar Flores, explicó: «a ver, mira, a mí esos comentarios me parece que en un principio puede ser de que la digan aprovechada, igual que a Belén Esteban la decían de Jesulín. Puede ser el primer momento, pero luego si una persona está ahí tantos años será porque ya vale, ¿no? Así que yo no creo que sea aprovechada. Puede aprovechar ese empujón, pero luego solo tienen que currar ellas y Mar Flores es una pedazo de modelo».

La diseñadora también abordó el tema de Lolita y su decisión de vivir de alquiler: «lo primero que hice, con los sueldos que me dieron de los jueves y lo que gané de Gran Hermano, me lo di en la entrada de mi casa. Para que a mí eso no me pase. Porque por lo menos, aunque luego sea comer patatas y huevos, pero tienes tu casa y tu techo. Que eso lo veo muy importante, la verdad. Dicen los expertos que comprar es una locura, que es mejor alquilar. Lo mismo Lolita, es que sabe más que nosotros. Pero yo prefiero tener lo mío, por si acaso».

Café Berlín

«El Café Berlín se ha consolidado como un icono de la vida musical, sentimental y noctámbula de Madrid. Durante décadas, su nombre ha sido sinónimo de la mejor música en directo y de las noches más largas y vibrantes de la capital. Tras cerrar su histórica sede de la calle Jacometrezo en enero de 2016, el Berlín resurgió apenas dos meses después en una nueva ubicación cercana, con mayor aforo y expectativas renovadas. Manteniendo su esencia, la sala continúa acogiendo a artistas de jazz, flamenco y música latina de primer nivel mundial, y ha abierto con éxito sus puertas a otros géneros como pop, blues, funk, swing, soul, folk y canción, ofreciendo siempre un sonido de calidad y una cercanía excepcional entre músicos y público, creando una atmósfera única e intensa.

Además de su labor como sala de conciertos, el Berlín funciona como club, recuperando su reputación legendaria de ofrecer noches animadas y memorables. Soul, funk, jazz, pop, latin, house, rock y rhythm & blues son seleccionados por prestigiosos DJs nacionales e internacionales, convirtiendo la pista de baile en un espacio de gran energía y atractivo constante. Por sus escenarios han pasado artistas de renombre como Pepe Habichuela, Estrella Morente, Jorge Pardo, Kenny Garrett, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Concha Buika y muchos más, consolidando al Berlín como una referencia imprescindible en la vida cultural y nocturna madrileña».

El Café Berlín es una de las salas más emblemáticas de Madrid, famosa por su programación musical en directo y su ambiente nocturno único. Actualmente ubicado en la Costanilla de los Ángeles, 20, en el corazón de la ciudad, ocupa el local que antes albergaba el mítico We Rock. Con un aforo de 254 personas, la sala cuenta con un gran escenario, camerinos, dos barras y una pista de baile inspirada en los años 70.

Llegar al Café Berlín es sencillo. En metro, las estaciones más cercanas son Callao (líneas 3 y 5), Ópera (líneas 2 y 5, R) y Santo Domingo (línea 2). Varias líneas de autobús urbano conectan la zona, incluyendo 001, 002, 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, y nocturnas N16, N18, N19, N20, N21. Además, la estación de Cercanías Madrid-Sol permite un acceso rápido desde distintos puntos de la ciudad.