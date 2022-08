La increíble transformación física de Noemí Salazar: «Irreconocible»

Noemí Salazar se hizo muy popular por su participación en ‘GH VIP 7’ y parece que ahora, está en un gran momento personal. Ella y su marido Antón, llevaban tiene queriendo ampliar la familia y ahora han anunciado que en unos meses volverán a ser papás de nuevo. Esta noticia ha llegado en un gran momento y sus seguidores pueden ver a Noemí más radiante que nunca.

Noemí Salazar confirma que espera su segundo hijo

Este matrimonio ya tiene una hija, la pequeña Noemí, que con ocho años se convertirá en la hermana mayor de la familia. Sin duda, es un momento de ilusión y alegría para todos, más teniendo en cuenta que este embarazo llega después de un aborto que trajo mucha tristeza.

La que una vez fue concursante de Gran Hermano, ha querido anunciar este notición con un tierno posado familiar. Han esperado a una fecha especial y lo han hecho público el mismo día de la joven cumplía 31 años. Se les puede ver más que felices y parece que el embarazo le está sentando de maravilla a Noemí. Junto con el posado, Noemí compartía un emotivo mensaje «Os presento mi mejor regalo. Dios nos ha bendecido. Vamos a ser papás de nuevo».

El gran cambio desde su paso por Gran Hermano

La familia apostaba por un look veraniego para el posado, Noemí Salazar escogió un vestido blanco donde ya empieza a lucir una bonita barriga de embarazada. Pero no solo eso, lo combina con unas bonitas ondas con tonos rubios y un moreno playero, por lo que muchos de sus seguidores no han podido notar evitar notar el gran cambio que ha hecho la exgran hermana desde su paso por el programa. Parece que los 31 le sientan de maravilla y que lo disfruta con los suyos, a la espera de hacer crecer la familia dentro de unos meses.

Por el momento, la familia no ha querido dar muchos detalles, pero seguro que mantienen actualizados a sus seguidores con el paso del tiempo. Tal vez adelanten a sus fans el sexo de su bebé o su fecha prevista de parto, nos tocará esperar para conocer más detalles del pequeño bebé de la familia.

Sus familiares y amigos, emocionados con la noticia

Sus amigos no faltaron a su fiesta de cumpleaños y aprovecharon la ocasión para mimar y felicitar a la pareja por la noticia. Por el momento, parece que no le faltarán brazos para dormir y es que Alba Carrillo y Estela Grande no pueden estar más emocionadas. No dejaron pasar la oportunidad y lanzaron una felicitación pública a la pareja. «A la gente buena le pasan cosas buenas» escribía con emoción Estela junto a una bonita imagen besando la barriga de su amiga.

Hace un par de días, la joven también compartía un emotivo vídeo donde se confirmaba que estaba embaraza y mostraba cómo se lo contaba a sus seres queridos. Una gran etapa que la pareja vive con ilusión y que seguro que disfrutarán al máximo durante los próximos meses.