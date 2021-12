La exconcursante de la séptima edición de ‘Gran Hermano VIP’ ha tenido un accidente doméstico que solo se quedó en un pequeño susto. Noemí Salazar preocupó a su casi millón de seguidores al enterarse a través de sus videos explicando lo ocurrido en Instagram. Mientras cocinaba, le saltó aceite hirviendo a la cara y le rozó el ojo sin entrar dentro. Enseguida, los medios se hicieron eco del suceso y sus fans empezaron a preguntarle cómo se encontraba. Ella no tardó en contestar para comunicar lo siguiente: “Tranquilidad. Está todo bien…”.

La también participante de una de las familias de ‘Los Gipsy Kings’ ha reconocido tener mucha suerte y que podría haberle costado el ojo. «Esto que me veis aquí es la quemadura que me hice el otro día con el aceite. La verdad es que fatal. Menos mal que no me cayó dentro del ojo…», explicó a través de sus historias en Instagram. Y es que el ojo es una zona muy delicada y tan pequeña que tiene tan poco margen de error que ha sido una suerte que haya quedado en nada.

De forma anecdótica, Noemí Salazar quiso contarlo detalladamente con unos vídeos que subió después a Instagram. «Acabo de buscar la noticia porque me lo estáis diciendo muchos y estáis preocupados. A veces, los medios exageran todo un poco. Estoy perfectamente…», señaló tras la cantidad de mensajes recibidos por sus seguidores. En el vídeo muestra donde tiene las quemaduras y cómo las tiene ahora: «Me he quemado aquí y me he quemado ahí. Mirad cómo lo tengo…». Sin embargo, como ya ha dicho, no es nada grave y ella está perfectamente.

Afortunadamente no todo son sustos, ya que ‘La reina del brilli-brilli’ se encuentra en una buena etapa en la que está disfrutando de la nueva casa. Recordemos que, en poco tiempo, hará un año ya que vive ahí junto a su familia. «Dios siempre cumple sus promesas», fueron sus palabras de alegría al ver que su sueño se había cumplido. Y es que, la también influencer, está consiguiendo todo lo que se propone.