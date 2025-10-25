Trump no descarta verse con Kim Jong Un: «Si él quiere un encuentro, estoy completamente abierto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este sábado su disposición a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante su viaje por Asia, que comenzará hoy en Malasia.

Trump participará en las cumbres de APEC y Asean, además de sostener encuentros con líderes como el presidente chino, Xi Jinping. «Si él quiere un encuentro, estoy completamente abierto a eso», afirmó Trump, a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Malasia para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la primera etapa de una gira que también incluye visitas a Japón y Corea del Sur.

Minutos antes de salir hacia su gira asiática, Trump les dijo a los periodistas que le preguntaron en pista si se reuniría con Kim Jong Un: «No lo sé. Se lo avisamos. Él sabe que voy para allá. Me llevo muy bien con él».

En tono distendido, Trump comentó, según un audio citado por Forbes, que en Corea del Norte, aliado de Rusia «tienen un arsenal nuclear considerable, pero no muchos teléfonos». Trump Subrayó que Kim Jong Un, «está al tanto de mi viaje» y reafirmó su disposición a dialogar, destacando la buena relación que mantiene con el líder norcoreano.

Respecto al arsenal del país de Kin Jong Un citado por Trump, este jueves Corea del Norte informó este miércoles de haber realizado «la prueba de un importante sistema de armas» con el lanzamiento de «dos proyectiles hipersónicos» en la víspera, cuando el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aseguró haber detectado múltiples misiles balísticos por primera vez en cinco meses y a escasos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico en el país.

«La Administración de Misiles de la República Popular Democrática de Corea realizó con éxito la prueba de un importante sistema de armas el 22 de octubre», ha indicado la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA en una nota que ha enmarcado el ensayo en un programa de «desarrollo de la capacidad de defensa para mejorar la sostenibilidad y la eficacia de la disuasión estratégica contra posibles enemigos».

Como parte de la prueba, dos «proyectiles hipersónicos» lanzados desde el municipio de Pyongyang hacia el noreste, impactando «en la meseta del pico Kwesang», en la provincia de Hamgyong del Norte, en el extremo nororiental del país.