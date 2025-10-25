2-5. El Illes Balears recibe un duro castigo en Son Moix

El acierto defensivo interista y las paradas de Jesús García negaron el gol del Illes Balears Palma Futsal hasta el último minuto. Una jugada polémica, dos jugadas a balón parado y dos errores en campo propio significaron los cinco goles interistas. Primera derrota de la temporada en Son Moix a manos de un Movistar Inter al que le salió todo.

Desde el arranque, Dennis asumió el protagonismo del encuentro con grandes paradas, la más clara a Pirata, y con disparos lejanos que buscaban sorprender a Jesús Garcia o una segunda jugada. Illes Balears Palma Futsal enlazó dos buenas jugadas, pero la defensa interista evitó el gol. En la siguiente, iniciada con un saque rápido de Dennis, David Peña asistía a Ernesto pero el disparo del brasileño se iba alto. Alberto Riquer solicitaba tiempo muerto para ajustar a los suyos. Palma no renunciaba a sus intenciones. Mario Rivillos buscó a Lin al segundo palo pero la definición no fue acertada. Unos minutos más tarde, Cecilio salvaba el gol de Mario Rivillos sobre la línea.

Dennis levantó a los 4.000 espectadores con una doble intervención que volvía a retrasar el 0-1. El Movistar Inter veía como su quinta falta subía al marcador por una tarjeta amarilla a un integrante de su cuerpo técnico. Y a cinco minutos del descanso, llegó el primer gol de la noche. Javi Mínguez cortaba un autopase de Mateus Maia y salía por la línea de banda. El propio Mínguez, último jugador en tocar el balón dentro de la pista, sacaba de banda, se asociaba con Raúl Gómez para anotaba el primer gol de la noche. Los colegiados revisaron la acción con el VIR, pero no corrigieron el marcador.

En la siguiente jugada, Héctor Vilas y Javier Menéndez apreciaron falta en una acción de Fabinho y le enseñaron la tarjeta amarilla. Pani se encargaba de transformar esa falta en gol con un disparo colocado a la escuadra. Y con el 0-2 en el marcador, el encuentro llegaba al descanso.

En la reanudación, no se hizo esperar el tercer golpe rival. Dennis, tras realizar una buena intervención, perdía el balón y el Movistar Inter aprovechaba para colocar el 0-3 en el marcador. Los de Vadillo no desistieron y siguieron buscando el gol que iniciara la remontada, pero un acertado Jesús García negaba el primer tanto local. En el ecuador de la segunda mitad, Antonio Vadillo daba entrada a Carlos Barrón y sentaba a Dennis.

Minutos más tarde, David Peña pisaba el 40×20 con la camiseta de portero-jugador. Son Moix se volcaba para iniciar la remontada, pero el Inter marcaba el cuarto. En un error similar al tercero, la defensa palmesana, que había cortado una ocasión rival, perdía el balón que aprovechaba el equipo torrejonero.

Los colegiados señalaron la quinta falta del Illes Balears Palma Futsal y mostraron la cartulina amarilla a Maia. Tras revisar la jugada a petición del banquillo visitante, Héctor Vilas y Javier Menéndez corrigieron su decisión: la cartulina de Maia era para Charuto. Deivão cometía la sexta falta, veía la amarilla y provocaba el lanzamiento de diez metros del rival.

Antes de la ejecución del mismo, Pirata y un integrante del cuerpo técnico interista también fueron sancionados con tarjeta amarilla. Javi Mínguez, desde los diez metros, no fallaba y colocaba el 0-5 en el marcador a dos minutos del final. En los últimos instantes, Mario Rivillos evitó que el marcador local se quedara a cero con un doblete.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Lin, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Lucão, Deivão, Charuto, Ernesto, Mateus Maia y David Peña.

Movistar Inter: Jesús García, Raya, Cecilio, Harrison y Pirata. También jugaron: Javi Mínguez, Chaguinha, Pani, Raúl Gómez, Barona, Carlos Bartolomé y Colon.

Goles: 0-1. Mínguez (min. 15); 0-2, Pani (min. 16); 0-3, Pani (min. 23); 0-4, Mínguez (min. 34); 0-5, Mínguez (min. 38); 1-5, Mario Rivillos (min. 39); 2-5, Mario Rivillos (min. 40).

Árbitros: Héctor Vilas y Javier Menéndez amonestaron con tarjeta amarilla a Fabinho, Lucão, Charuto, Deivão, del Illes Balears Palma Futsal y a Pirata y a dos integrantes del cuerpo técnico del Movistar Inter.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 4000 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 7 de la Primera División.