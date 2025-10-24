Israel elimina al líder terrorista de Hezbolá encargado de reconstruir su arsenal en el sur del Líbano

Israel ha eliminado al líder Hezbolá Abbas Hassan Karki en un ataque con dron en el sur del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado este viernes 24 de octubre que Karki fue abatido mientras se desplazaba en un vehículo en la localidad de Toul, cerca de Nabatiya, en el sur del Líbano. Karki estaba encargado de reconstruir el arsenal del grupo terrorista Hezbolá, creado y financiado por Irán. También, Teherán financia a Hamás y los hutíes de Yemen para que ataquen Israel.

Según el ejército israelí, el terrorista Abbas Hassan Karki era el responsable de logística del llamado Frente Sur de la organización terrorista y había ocupado diversos cargos de alto rango dentro del grupo en los últimos años.

Las Fuerzas de Defensa señalaron que Karki «lideró y promovió esfuerzos para reconstruir las capacidades de combate de Hezbolá en el sur del Líbano», así como para restaurar infraestructuras destruidas durante los combates del año pasado.

Además, el terrorista era el encargado de «reconstruir la estructura de fuerzas de la organización y gestionar el traslado y almacenamiento de armas en el sur del Líbano» según el comunicado militar.

¿Qué es Hezbolá?

El grupo terrorista chií financiado por Irán fue hasta hace poco ha sido considerado el grupo terrorista más sanguinario de Oriente Medio, con decenas de miles de terroristas y un amplio arsenal de cohetes y misiles. Fundado por Irán en 1982, Hezbolá ha reconocido que busca la eliminación del Estado de Israel y la influencia occidental en la región.

El poder del grupo terrorista Hezbolá en Líbano se ha visto drásticamente reducido en el último año. Israel ha diezmado su liderazgo y sus fuerzas en el reciente conflicto; mientras tanto, sus principales aliados regionales han sido derrocados o debilitados —como el régimen de Bashar al Asad en Siria, golpeado por la guerra civil, o Irán, afectado por los ataques israelíes.

El conflicto entre Israel y Hezbolá concluyó a finales de 2024, tras intensos bombardeos y una ofensiva terrestre israelí contra posiciones del grupo en el sur del Líbano. El líder histórico de Hezbolá, Hasán Nasrala, murió en un ataque israelí en septiembre. Desde entonces, ningún líder terrorista de Hezbolá ha querido ponerse de forma oficial al frente del grupo terrorista.

Un alto el fuego de sesenta días, acordado en noviembre entre Israel y el Gobierno libanés, estipuló la retirada permanente de las fuerzas de Hezbolá del sur del país, zona que habían ocupado durante años. Israel afirmó que su objetivo era expulsar a los terroristas de la frontera norte para impedir ataques con cohetes contra su territorio. Desde entonces, el Gobierno de Líbano ha ganado fuerza frente a los terroristas con el apoyo de Israel y Estados Unidos.