Tamara Sujú alaba a Trump por la captura de Maduro: «Debemos agradecer que se lo han llevado»

La abogada penalista venezolana y defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú, ha hablado este lunes sobre todos los crímenes perpetrados por el régimen venezolano y ha alabado la labor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la reciente captura del narcodictador Nicolás Maduro, señalando que los venezolanos están «agradecidos» por su detención.

«Nosotros solos, los venezolanos, no podemos sacarlo, y Europa no nos va a ayudar a detener al tirano, ni América Latina lo va a hacer, los únicos que tienen el poder de hacerlo lo hicieron, y se lo agradecemos», ha dicho la defensora de los derechos humanos.

«Nos hemos dedicado a recolectar todos los crímenes de lesa humanidad ejecutados en el periodo de Chávez y Nicolás Maduro», ha continuado la abogada antes de mencionar como la narcodictadura venezolana tiene una «investigación abierta» en la Corte Penal Internacional por crímenes contra lesa humanidad en los que se incluyen «desapariciones, detenciones, torturas, violencia sexual y represiones contra grupos políticos».

Según ha asegurado Sujú a Daniel Muñoz en EsRadio, el régimen chavista ha intentado detener esa causa: «Esa investigación avanzada dentro de la corte que ellos han tratado de detener, que trataron de detener, que usaron todos los artilugios para detener, sigue avanzando después de haber sorteado todas esas intenciones de parar el proceso. La investigación continua hasta justamente dentro de un año, cuando esa salida de la Corte Penal Internacional se materialice».

La abogada también ha subrayado que, durante los 26 años de recolectar testimonios de víctimas de la dictadura, jamás había tenido tan documentado el «incremento de la maldad». «Yo no sé cómo describir esos métodos que se han utilizado contra la sociedad civil, la crueldad, la maldad, el sadismo ha evolucionado, y yo creo que tiene mucho que ver con la intromisión de los cubanos que ejercen directamente las torturas de Venezuela. No es casualidad este incremento de la represión», ha señalado.

Sujú ha seguido hablando de como esa «represión» ha convertido la sociedad venezolana en una «estructura de acusaciones» por la que meten a gente de la oposición en prisión. «Nosotros hemos documentado casos como por ejemplo enterrar presos políticos todo el día en un lugar muy caliente hasta el cuello y dejarlo ahí enterrado a que sufran ese calor. Niños y niñas menores de edad han sido víctimas de violencia sexual y torturas, igual que si fueran adultos».

La abogada ha hecho hincapié en las «detenciones documentadas» que se llevaron a cabo el pasado 2024, durante los 15 días después del 28 de julio (jornada en la que se llevaron a cabo las elecciones en las que se perpetró el pucherazo de Maduro). «Más de 2.500 detenciones en todo el país, de personas que ayudaron al movimiento electoral, de personas que manifestaron su alegría por el triunfo de Edmundo González. También documentamos 100.000 personas clandestinas porque las estaban buscando simplemente por ser parte de ese proceso electoral.», ha señalado.

Sujú, ha concluido su entrevista criticando a los Gobiernos que «dirigen un país democrático»: «¿Dónde estaban cuando a los venezolanos los estaban reprimiendo, violando, torturando todos estos años? ¿Dónde está la responsabilidad de proteger a una nación cuando su propio régimen no los puede proteger? Yo me río de lo que dicen», ha asegurado.