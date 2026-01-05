Trump amenaza a Petro: «Suena bien una operación en Colombia, está gobernada por un enfermo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado caer este domingo que le «suena bien» la idea de llevar a cabo una operación militar en Colombia similar a la ejecutada en Venezuela para la detención del narcodictador Nicolás Maduro. El dirigente republicano se ha dirigido al presidente, Gustavo Petro, asegurando que los colombianos están gobernados «por un hombre enfermo».

Además, Trump ha afirmado que Cuba «va a caer» sin replicar la incursión en Venezuela y con respecto a México, el presidente de EEUU reconoce que «va a tener que hacer algo» con el problema del narcotráfico.

«Me suena bien», ha contestado Trump al ser preguntado por una potencial operación en la Colombia del comunista Petro. El presidente estadounidense ha reflejado que «a mucha gente» también le parecería una buena idea entrar en un país con cuyo presidente ha tenido múltiples enfrentamientos.

Trump ha dicho que Colombia «está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos», en dirección a Gustavo Petro, sobre el que dice que en su país tiene y permite «molinos y fábricas de cocaína». Además, ha dicho que «no va a seguir haciéndolo mucho tiempo», en otro aviso hacia este país, fronterizo con Venezuela.

La potencial caída de Cuba se justifica, según Trump, ya que estos «obtenían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano, (y) no están recibiendo nada». El presidente de EEUU asegura que el país insular «está a punto de caer» y que no cree que tomen «ninguna medida» ya que «se está hundiendo y muchos cubanoamericanos estarán muy contentos con esto».

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha respaldado a Trump en su intervención y, en concreto, en sus palabras sobre Cuba. «La economía era toda venezolana», ha trasladado el político, agregando que el equipo de seguridad de Maduro era cubano, en unas declaraciones simultáneas al anuncio de Cuba de la muerte de 32 de sus militares en el marco de la operación estadounidense en Venezuela.

Trump señala a México

Por otra parte, Trump ha instado a México a «ponerse las pilas» en cuanto a sus operaciones contra el narcotráfico, alegando que las drogas «están entrando a raudales por México».

«Vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que lo hiciera México. Son capaces de hacerlo. Pero, por desgracia, los cárteles son muy fuertes en México», ha declarado, antes de asegurar haber ofrecido tropas a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, «cada vez» que hablaron.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha descrito a Sheinbaum como «una persona estupenda», ha hecho hincapié en que «está preocupada y tiene un poco de miedo». «Guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles controlan México», ha aseverado en cuanto a la situación de seguridad que afronta el país hispanohablante.