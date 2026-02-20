Jorge Rey vuelve a adelantarse a la AEMET y lo que va a pasar el domingo en España no se lo esperaba nadie

Lo que va a pasar el domingo en España no lo esperaba nadie, Jorge Rey se vuelve a adelantar a la AEMET. Este joven experto en el tiempo no duda en darnos más de una sorpresa del todo inesperada, con una serie de detalles que ponen los pelos d punta a las puertas de un fin de semana que terminará de forma diferente a la manera en la que ha comenzado. Será el momento de apostar claramente por un cambio que parece que Jorge Rey tiene muy claro.

Ha sido de los pocos que ha hecho realidad una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Siendo el primero en advertir que nos esperaba un invierno lluvioso y de lo más frío, algo que nadie hubiera visto llegar hasta la fecha. De una forma que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado ver, la AEMET está empezando a actualizar unos mapas del tiempo que nos dicen lo mismo que Jorge Rey lleva adelantando toda la semana. El domingo llega un inesperado cambio de tiempo.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey

Este experto en el tiempo sabe muy bien lo que está a punto de pasar, estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a un destacado cambio de tendencia que parece imposible de visualizar.

Hemos tenido que afrontar una novedad destacada en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a estos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Es hora de aprovechar el sol de un fin de semana en el que parece que el anticiclón después de mucho tiempo nos acabará visitando de una manera muy concreta. Será el momento de empezar a prepararnos para un giro importante de guion que puede acabar siendo esencial.

Estaremos pendientes de unos vídeos virales de Jorge Rey en los que parece que nos va a dar una previsión del tiempo que puede que no parezca real, sino todo lo contrario. Después de semanas en las que el tiempo se ha convertido en una auténtica novedad destacada, tocará conocer en nuevo giro de 180º.

No esperaba nadie lo que va a pasar en España el domingo

Este domingo tocará buscar en el armario la ropa de manga corta o las chaquetas más finitas que tengamos. El ascenso de las temperaturas puede ser notable, con lo que, tendremos que estar preparados para afrontar un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial.

Este vídeo de Jorge Rey lleva días advirtiéndonos de una previsión del tiempo que puede acabar siendo una de las más destacadas de estos días. Tal y como nos explican desde la AEMET coinciden directamente con este joven: «Temperaturas máximas en ascenso notable (superior a 6 grados) en las montañas del nordeste y en las Canarias orientales». Nos espera un aumento notable de las temperaturas que se hará notar en una previsión del tiempo en la que vamos a ver llegar este anticiclón que hace tiempo que no vemos.

Siguiendo con la misma previsión para España: «Un anticiclón ocupará toda la Península Ibérica y Baleares, extendiéndose hasta Canarias, con lo que se espera una estabilización meteorológica generalizada. Con esta situación no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas. De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en interiores del extremo norte y de la meseta norte y por la tarde algunas nubes bajas en Galicia. En Canarias, se esperan nubes bajas matinales en el norte de las islas, tendiendo a despejarse. Temperaturas en ascenso prácticamente generalizado, especialmente el de las máximas, que será notable en sistemas montañosos del nordeste. Las mínimas ascienden, excepto en Baleares y los extremos nordeste y noroeste, donde se esperan descensos débiles; puede darse algún ascenso notable en zonas altas del sureste. En Canarias, ascensos generalizados de las máximas, notable en Lanzarote y Fuerteventura, y ascensos de las mínimas en las islas occidentales, mientras que en las orientales se esperan descensos débiles. Heladas débiles en zonas de montaña, en la meseta norte y nordeste de la meseta sur».

Sólo habrá un pequeño contratiempo que puede afectarnos de lleno: «Viento flojo de dirección variable en el interior peninsular, de flojo a moderado y dirección también variable con predominio de brisas en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo, aunque predominando el nordeste al principio en el Bajo Ebro y el Ampurdán. Levante moderado en el golfo de Cádiz y Alborán con alguna racha muy fuerte en el Estrecho. En Canarias, alisio moderado».