Nadie en Andalucía se esperaba lo que va a pasar con el tiempo éste fin de semana: giro de 180º en el tiempo

Este fin de semana va a pasar un giro de 180º en el tiempo, será mejor que se preparen en Andalucía, nadie podría esperar lo que llega. Los expertos de la AEMET han confirmado una situación que puede sorprendernos, sobre todo, si tenemos en cuenta, cómo han sido estas últimas semanas. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Es hora de conocer el tiempo que va a dar mucho de qué hablar en un fin de semana muy especial. Encaramos la recta final del mes de febrero y lo hacemos con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán siendo una realidad. Es momento de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera sorprendente. Son días de ver qué pasa con un tiempo que este fin de semana nos dará más de una sorpresa inesperada.

Giro de 180º en el tiempo

Es hora de esperar este giro de 180º en el tiempo, un cambio de tendencia que puede acabar siendo en estos días que tenemos por delante una realidad. Venimos de un invierno en el que hemos tenido unos registros casi nunca vistos, con una actividad que ha sobrepasado todo lo esperado.

Nadie hubiera imaginado la cantidad de agua que ha caído de un cielo que nos ha acabado dando más de una sorpresa en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera sorprendente. Es hora de conseguir aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Este giro de 180º puede acabar siendo el que nos dará mucho en lo que pensar en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente. Queremos sentir esta primavera que, quizás esté más cerca de lo que nos imaginaríamos en estas jornadas que tenemos por delante.

Andalucía será una de las primeras comunidades en notar un esperado giro de 180º que dejará atrás estos días en los que la inestabilidad se convertía en una realidad.

Lo que va a pasar con el tiempo en Andalucía, nadie lo esperaba

Este fin de semana será mejor que media Andalucía empiece a rebuscar en el armario la camiseta de manga corta que será indispensable para salir de casa con una elegancia máxima. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto, notable en las sierras Béticas. Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este». Las alertas se activarán ante un aumento de las temperaturas que puede contraponerse a lo que se ha vivido hasta ahora: «Ascenso notable de las máximas en las sierras Béticas».

Siguiendo con la misma explicación, lo que nos espera para España puede ser inesperado: «Un anticiclón ocupará toda la Península Ibérica y Baleares, extendiéndose hasta Canarias, con lo que se espera una estabilización meteorológica generalizada. Con esta situación no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas. De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en interiores del extremo norte y de la meseta norte y por la tarde algunas nubes bajas en Galicia. En Canarias, se esperan nubes bajas matinales en el norte de las islas, tendiendo a despejarse.

Temperaturas en ascenso prácticamente generalizado, especialmente el de las máximas, que será notable en sistemas montañosos del nordeste. Las mínimas ascienden, excepto en Baleares y los extremos nordeste y noroeste, donde se esperan descensos débiles; puede darse algún ascenso notable en zonas altas del sureste. En Canarias, ascensos generalizados de las máximas, notable en Lanzarote y Fuerteventura, y ascensos de las mínimas en las islas occidentales, mientras que en las orientales se esperan descensos débiles. Heladas débiles en zonas de montaña, en la meseta norte y nordeste de la meseta sur.

Viento flojo de dirección variable en el interior peninsular, de flojo a moderado y dirección también variable con predominio de brisas en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo, aunque predominando el nordeste al principio en el Bajo Ebro y el Ampurdán. Levante moderado en el golfo de Cádiz y Alborán con alguna racha muy fuerte en el Estrecho. En Canarias, alisio moderado».