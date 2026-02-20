Cielo poco nuboso y temperaturas que se mantienen estables en la mayor parte de la provincia, aunque se prevé un ascenso en el sistema Ibérico y el norte de Cinco Villas. El viento del noroeste soplará moderado, con rachas fuertes en el Valle del Ebro hasta el mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 14 grados, la mañana será fresca, pero la sensación térmica podría descender hasta los 4 grados, haciendo que un abrigo ligero sea un buen compañero. El viento, que soplará del noreste a una velocidad media de 35 km/h, puede hacer que el ambiente se sienta más frío, así que es recomendable abrigarse bien.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono grisáceo, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta que el sol se esconda a las 18:42. La humedad, que alcanzará un 80%, aportará una sensación algo pesada al ambiente, pero la temperatura máxima de 14 grados ofrecerá un respiro. Así, la jornada se desarrollará sin sobresaltos, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad, siempre con un poco de cuidado ante el viento que puede sorprender con ráfagas de hasta 55 km/h.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 2°C, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con una probabilidad de lluvia que podría alcanzar el 95%.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que podrían llegar hasta los 14°C, pero la sensación térmica seguirá siendo baja debido a la humedad que se mantendrá en niveles altos. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar este día cambiante.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 11 grados. Aunque el viento soplará de forma leve, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la tranquilidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno. Un buen momento para relajarse y disfrutar de la ciudad.