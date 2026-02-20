Los expertos instan a cerrar las ventanas en esta parte de España: los sitios más afectados

Los sitios más afectados por este fenómeno que nos hará cerrar las ventanas en esta parte de España son objeto de un aviso de la AEMET. El tiempo nos está dando más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial. Son tiempos de poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en un plus a la hora de activarse determinadas alertas ante lo que puede pasar. Será el momento de poner en práctica ciertas peculiaridades que pueden ser claves.

No toda España se ve envuelta en un clima que puede ser propio de una época del año en la que las alertas pueden obligarnos a tomar medidas. Por lo que, quizás hasta el momento, no sabíamos lo que podríamos tener por delante. Un cambio en el tiempo que podría dejarnos ante un cambio radical de tendencia. Sin duda alguna. Tocará visualizar una novedad destacada en estos días en los que cada detalle cuenta y pueden convertirse en la antesala de algo más. Mucho cuidado a la hora de abrir o cerrar las ventas en estos puntos del país, pueden encontrarse con una desagradable sorpresa.

Instan los expertos a cerrar las ventanas

Las ventanas son un elemento que en estos tiempos que corren, debe estar bajo control. La mejor inversión que podemos hacer para nuestra casa, hoy en día, es a través de un buen aislamiento que nos pueden dar algunas alegrías en la factura de la luz, pero también en el confort de nuestra vivienda.

España se encamina hacia el tren de borrascas más largo de los últimos tiempos, con unos registros que nada se parecen a lo que sería habitual en estas fechas. Pero cuidado, lo peor podría estar a punto de llegar, con la mirada puesta a un cambio de ciclo que podríamos tener en mente. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un invierno que ya mira hacia una primavera que puede apuntar maneras en estos días.

Tocará visualizar este cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que podría llegar en cualquier momento en estos días que tenemos por delante. A día de hoy hay una alerta importante en un punto del país que tendrán que cerrar las ventanas por su propia seguridad.

Los sitios más afectados

Las islas Canarias, serán de los sitios más afectados por un fenómeno que llega con mucha fuerza y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden ser esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de prepararse para lo peor a las puertas de este fin de semana.

Tal y como explican desde la web de la AEMET: «Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos durante las horas nocturnas en el nordeste de las islas montañosas, por debajo de los 600-900 metros, así como en el este de Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas y ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. En cumbres, viento flojo del este». Las alertas estarán activadas: «No se descartan rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día».

Para el resto de España la situación no será mucho peor: «Un anticiclón ocupará toda la Península Ibérica y Baleares, extendiéndose hasta Canarias, con lo que se espera una estabilización meteorológica generalizada. Con esta situación no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas. De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en interiores del extremo norte y de la meseta norte y por la tarde algunas nubes bajas en Galicia. En Canarias, se esperan nubes bajas matinales en el norte de las islas, tendiendo a despejarse. Temperaturas en ascenso prácticamente generalizado, especialmente el de las máximas, que será notable en sistemas montañosos del nordeste. Las mínimas ascienden, excepto en Baleares y los extremos nordeste y noroeste, donde se esperan descensos débiles; puede darse algún ascenso notable en zonas altas del sureste. En Canarias, ascensos generalizados de las máximas, notable en Lanzarote y Fuerteventura, y ascensos de las mínimas en las islas occidentales, mientras que en las orientales se esperan descensos débiles. Heladas débiles en zonas de montaña, en la meseta norte y nordeste de la meseta sur. Viento flojo de dirección variable en el interior peninsular, de flojo a moderado y dirección también variable con predominio de brisas en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo, aunque predominando el nordeste al principio en el Bajo Ebro y el Ampurdán. Levante moderado en el golfo de Cádiz y Alborán con alguna racha muy fuerte en el Estrecho. En Canarias, alisio moderado».