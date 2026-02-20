Un hombre mata a su hijo de 10 años y deja herida de gravedad a su mujer en Tenerife

Un hombre ha asesinado a un menor de diez años en la zona de Cabo Blanco, perteneciente al municipio de Arona, en Tenerife, durante la madrugada de este viernes, y ha dejado a su mujer en estado crítico. La Guardia Civil ha confirmado que en el transcurso de la actuación policial uno de los agentes ha disparado contra el agresor, quien ha fallecido en el acto tras amenazar con un machete.

Los vecinos han sido quienes han alertado a la Guardia Civil de un altercado en la vivienda familiar, donde los agentes han encontrado al asesino con un machete, el arma con el que parece ha atacado al hijo de ambos, a su mujer y a los agentes.

El caso está siendo investigado por la Guardia Civil como un presunto episodio de violencia de género. Las fuentes han indicado que no existían denuncias previas ni la mujer estaba bajo el sistema Viogén.

Semana negra de asesinatos

Con este caso investigado como violencia vicaria, España registra esta semana el cuarto asesinato y el noveno en lo que llevamos de año. El pasado miércoles, un hombre paraguayo de 34 años, acabó con la vida de su ex pareja en la vivienda de ella, situada en Madrid. Después del crimen, se presentó voluntariamente ante una patrulla de la Policía Nacional en el barrio de Tetuán y confesó que «la he matado». Sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor que le prohibía acercarse a la víctima. La entrega se produjo poco antes de las 17:00 horas.

El asesinato ocurrió a media tarde en un piso bajo de la calle López de Hoyos, en el barrio de Hortaleza. Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron rápidamente al domicilio. Al tener que forzar la puerta para acceder, encontraron en el interior el cuerpo sin vida de la mujer, también de origen latinoamericano.

Sólo un día antes de este asesinato, se produjo un doble crimen en Chilches (Castellón) a manos de un hombre de origen argelino de 39 años. Era padre y ex marido de las víctimas, a quienes degolló y quienes estaban dentro del sistema Viogén por varios episodios de violencia protagonizados por su asesino. También tenía en vigor una orden de alejamiento de 300 metros sobre las víctimas hasta 2027, motivo por el cual se le detuvo en primer momento.

El padre y ex marido de las fallecidas fue quien dio aviso a las autoridades tras recibir a través de WhatsApp una foto de su propia hija muerta. Tras el mensaje, acudió al domicilio familiar y encontró los dos cadáveres. La niña cursaba el sexto curso de Educación Primaria.

La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirmó tras el doble asesinato que a las víctimas se les estaba realizando un seguimiento fortuito «que podía ser ir a la puerta del colegio o entrevistarse con la madre. A veces este seguimiento se hace de manera telefónica, pero dada la situación de que la madre era sordomuda, todo el seguimiento era de carácter presencial, y precisamente el domingo por la tarde se le hizo un seguimiento».